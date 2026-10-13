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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد الفوز على الزمالك.. الإجهاد يهدد الأهلي قبل موقعة بيراميدز

الزمالك
الزمالك
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي أحمد أسامة عن استعدادات الأهلي للمواجهات المقبلة، مشيرًا إلى أن مواجهة بيراميدز قد تكون أسهل من الناحية الفنية للمدير الفني الحسين عموتة، مقارنةً بمباراة الزمالك الأخيرة، في ظل اختلاف أسلوب اللعب بين الفريقين.

وقال أحمد أسامة، في تصريحات تلفزيونية، إن بيراميدز يمتلك قائمة قوية من اللاعبين، لكنه يرى أن مواجهة أسلوب لعبه قد تكون أكثر ملاءمة لعموتة من أسلوب الزمالك تحت قيادة معتمد جمال.

في سياق آخر، أبدى أسامة تحفظه على موعد مباراة الأهلي وبيراميدز، المقرر إقامتها عقب فترة التوقف الدولي مباشرة، مؤكدًا أن الفريق الأحمر قد يكون الأكثر تضررًا من توقيت المواجهة، بسبب الإجهاد الذي يعاني منه بعض لاعبيه.

واستشهد الإعلامي بمستوى مروان عطية وإمام عاشور خلال مباراة القمة أمام الزمالك، معتبرًا أن أداء الثنائي أظهر تأثرهما بالإجهاد، وهو ما قد يمثل تحديًا أمام الجهاز الفني للأهلي قبل المواجهات المقبلة.

الأهلي يحسم القمة ويتصدر الدوري

وكان الأهلي حقق الفوز على الزمالك بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، حيث سجل محمد هاني الهدف الأول في الدقيقة 39، وأضاف منصف بقرار الهدف الثاني في الدقيقة 80.

ورفع الأهلي رصيده إلى 16 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 13 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثالث بعد تلقيه خسارته الأولى في المسابقة هذا الموسم.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يسعى الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه قبل لقاء العودة.

الأهلي بيراميدز الحسين عموتة الزمالك قيادة معتمد جمال إمام عاشور

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