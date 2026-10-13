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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة بيراميدز والمريخ بينتيو في دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز
بيراميدز
إسلام مقلد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لخوض مواجهة أفريقية جديدة أمام المريخ بينتيو، بطل جنوب السودان، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في إطار سعي الفريق السماوي لمواصلة نتائجه الإيجابية والمنافسة بقوة على اللقب القاري.

وتأتي المواجهة المرتقبة بعدما حقق بيراميدز فوزًا كبيرًا على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، ليواصل الفريق انطلاقته القوية في المسابقة المحلية.

موعد مباراة بيراميدز والمريخ بينتيو في دوري أبطال أفريقيا

من المقرر أن يلتقي بيراميدز مع المريخ بينتيو، بطل جنوب السودان، يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، حيث يسعى الفريق السماوي إلى تحقيق نتيجة إيجابية تمنحه أفضلية قبل مواجهة الإياب، وتقربه من التأهل إلى الدور المقبل من البطولة القارية.

ويطمح بيراميدز إلى استغلال الحالة الفنية والمعنوية الجيدة للاعبيه، بعد سلسلة النتائج الإيجابية التي حققها الفريق في الدوري المصري، من أجل تقديم بداية قوية في مشواره الأفريقي.

بيراميدز يفوز على سيراميكا كليوباترا برباعية

وكان بيراميدز قد حقق فوزًا كبيرًا على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، على ملعب الدفاع الجوي.

وقدم الفريق السماوي أداءً قويًا خلال اللقاء، ليحصد ثلاث نقاط جديدة في مشواره بالمسابقة المحلية، ويواصل سلسلة انتصاراته منذ بداية الموسم.

وجاء الانتصار ليمنح لاعبي بيراميدز دفعة معنوية مهمة قبل الانتقال إلى المنافسات الأفريقية، التي يسعى الفريق خلالها إلى مواصلة الظهور القوي وتحقيق أهدافه في البطولة.

بيراميدز يواصل تصدر الدوري المصري

وبهذا الفوز، واصل بيراميدز تصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما حقق انتصاره السادس على التوالي، ليصل إلى 18 نقطة بالعلامة الكاملة، وفقًا للمعطيات الواردة.

ويعكس هذا السجل البداية القوية للفريق السماوي في الموسم الحالي، بعدما نجح في حصد جميع النقاط المتاحة خلال الجولات الست الأولى، ليؤكد طموحه في المنافسة على لقب الدوري.

ويتطلع الجهاز الفني لبيراميدز إلى الحفاظ على هذا المستوى خلال المرحلة المقبلة، مع التعامل مع ضغط المباريات المحلية والأفريقية، وتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب لضمان مواصلة النتائج الإيجابية.

طموحات بيراميدز في البطولة الأفريقية

يدخل بيراميدز مواجهته أمام المريخ بينتيو بطموح تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب، تساعده على خوض مباراة العودة بأفضلية وتمنحه فرصة أكبر لحسم بطاقة التأهل.

وتأمل جماهير الفريق السماوي أن يواصل اللاعبون عروضهم القوية، وأن يترجموا تفوقهم في الدوري المصري إلى نتائج إيجابية على المستوى القاري، في ظل رغبة النادي في المنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم الجاري.

نادي بيراميدز بيراميدز جنوب السودان بطولة دوري أبطال أفريقيا دوري أبطال أفريقيا

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