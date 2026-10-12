انتزع فريق بيراميدز قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز؛ بعدما حقق انتصارًا عريضًا على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 4-1، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السادسة من موسم 2026-2027.



ترتيب الدوري بعد استعادة بيراميدز الصدارة بعد فوزه على سيراميكا برباعية

وبهذا الانتصار، رفع بيراميدز رصيده إلى 18 نقطة، لينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، متقدمًا على الأهلي الذي يحتل المركز الثاني برصيد 16 نقطة، بينما يأتي الزمالك ثالثًا برصيد 13 نقطة.

وفي المقابل، توقف رصيد سيراميكا كليوباترا عند 12 نقطة، ليظل في المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة، بعدما فشل في الخروج بنتيجة إيجابية من مواجهة بيراميدز.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على سيراميكا كليوباترا

1- بيراميدز 18 نقطة من 6 مباريات.

2- الأهلي 16 نقطة من 6 مباريات.

3- الزمالك 13 نقطة من 6 مباريات.

4- مودرن سبورت 13 نقطة من 6 مباريات.

5- سيراميكا كليوباترا 12 نقطة من 6 مباريات.

6- الاتحاد السكندري 10 نقاط من 5 مباريات.

7- المقاولون العرب 8 نقاط من 6 مباريات.

8- زد 8 نقاط من 6 مباريات.

9- منتخب السويس بتروجت 7 نقاط من 5 مباريات.

10- القناة 7 نقاط من 6 مباريات.

11- طلائع الجيش 7 نقاط من 5 مباريات.

12- المصري البورسعيدي 7 نقاط من 6 مباريات.

13- سموحة 7 نقاط من 6 مباريات.

14- البنك الأهلي 6 نقاط من 5 مباريات.

15- وادي دجلة 5 نقاط من 5 مباريات.

16- الشرقية إنبي 4 نقاط من 6 مباريات.

17- أبوقير للأسمدة 3 نقاط من 5 مباريات.

18- الجونة نقطتين من 5 مباريات.

19- بترول أسيوط نقطتين من 5 مباريات.

20- غزل المحلة نقطة من 6 مباريات.