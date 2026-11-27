أعلنت شركة فلاي دبي، اليوم، أنها ستستأنف رحلاتها إلى تل أبيب في إسرائيل الأسبوع المقبل، لتنهي بذلك تعليقًا للرحلات استمر منذ محاولة اختطاف طائرة في أواخر سبتمبر، وفقًا لما أفادت به تقارير إعلامية.

فلاي دبي تستأنف رحلاتها إلى تل أبيب



وقال مصدر مطلع على الأمر لصحيفة تايمز أوف إسرائيل إن الشركة سُمح لها بالعودة إلى المجال الجوي الإسرائيلي بموجب ترتيبات أمنية جديدة.



ويأتي هذا التطور بعدما قررت وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريجيف، هذا الأسبوع، السماح باستئناف رحلات فلاي دبي إلى إسرائيل، بشرط الحصول على موافقات من جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، وجهاز الموساد، ومجلس الأمن القومي الإسرائيلي، بحسب ما أوردته الصحيفة.



وقال متحدث باسم فلاي دبي لوكالة رويترز إن الرحلات ستبدأ مجددًا في 3 ديسمبر.



وكانت رحلات فلاي دبي إلى إسرائيل قد توقفت منذ الرحلة FZ1073 في 30 سبتمبر، بعدما زُعم أن مساعد الطيار اعتدى على قائد الطائرة داخل قمرة القيادة.



واضطرت الطائرة إلى تغيير مسارها والهبوط في مدينة تبوك السعودية، حيث هبطت بسلام.



وقال قائد الرحلة، سميت ماتشخار، وهو هندي الجنسية، إنّه قاوم بعدما تعرض للطعن داخل قمرة القيادة، وفقًا لوزارة خارجية الإحتلال الإسرائيلية.

وأضافت الوزارة أنه رغم إصابته البالغة، تمكن من فتح باب قمرة القيادة، ما أتاح للركاب الإسرائيليين وأفراد الطاقم الإماراتي التدخل وإنقاذ جميع الركاب.



وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن حمام الحمامي أبلغ المحققين أنه كان ينوي مواصلة الرحلة FZ1073 باتجاه إسرائيل وكأن شيئًا لم يحدث، والحصول على التصاريح اللازمة للاقتراب من مطار بن جوريون، ثم اصطدام الطائرة بمبنى أو بطائرة أخرى داخل المطار.



وأعلن المدعي العام الإماراتي حمد سيف الشامسي أن التحقيقات خلصت إلى أن مساعد الطيار حاول تنفيذ عمل إرهابي من خلال الاعتداء على قائد الطائرة باستخدام فأس مخصصة لحالات الطوارئ، ومحاولة السيطرة على الطائرة.