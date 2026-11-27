تبحث مصر تعزيز تجارة الكهرباء عبر الحدود وتحقيق التكامل الإقليمي لأسواق الطاقة، ضمن محاور التعاون مع الدنمارك في إطار برنامج التعاون القطاعي الاستراتيجي المصري الدنماركي في مجال الطاقة.

وقال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الجانب الدنماركي يدعم إعداد خارطة طريق لسوق الكهرباء، تحدد أدوار مشغلي السوق والجهات التنظيمية ومشغلي المنظومة، وتمهد لإنشاء أسواق تنافسية، وتضمن التشغيل الأمثل للمنظومة الكهربائية.

المساهمة في تجارة الكهرباء عبر الحدود وتحقيق التكامل الإقليمي للأسواق

وأوضح عصمت، خلال ترؤسه الاجتماع الخامس للجنة التوجيهية للبرنامج، أن خارطة الطريق تستهدف المساهمة في تجارة الكهرباء عبر الحدود وتحقيق التكامل الإقليمي للأسواق، بما يعزز قدرة الشبكة الكهربائية على دمج الطاقة المتجددة بكفاءة وبتكلفة اقتصادية.

وأشار الوزير إلى الانتهاء من الدراسات المتعلقة بأكواد الشبكة وأنظمة تخزين الطاقة والبطاريات وتكنولوجيا تشكيل الشبكة (Grid Forming)، ومشروعات الربط الكهربائي بالتيار المستمر عالي الجهد (HVDC)، موضحًا أنها تخضع حاليًا للمراجعة تمهيدًا لاعتمادها النهائي.

وأكد أهمية تحديث أكواد الشبكة ومتطلبات الربط لضمان التشغيل الآمن للسوق المترابطة مستقبلًا، إلى جانب وضع قواعد سوق شفافة وتحديد المسؤوليات المتعلقة بالتوزيع الاقتصادي للأحمال والتخطيط والتسويات المالية.

كما أشار إلى أهمية المضي قدمًا نحو سوق كهرباء تنافسية، مع الحفاظ على أمن المنظومة وحماية المستهلكين وتحقيق الكفاءة الاقتصادية، من خلال تنفيذ مشروعات تجريبية لأسواق اليوم التالي (Day-ahead) والخدمات المساعدة بالتوازي مع النظام التنظيمي القائم، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.

وأوضح عصمت أن التعاون يستهدف تعزيز قدرة المنظومة الكهربائية على دمج الطاقة المتجددة بكفاءة اقتصادية، مع دعم مرونة الشبكة واستقرارها، وتحديث أكواد الشبكة ومتطلبات الربط، بما يضمن التشغيل الآمن لسوق الكهرباء المترابطة مستقبلًا، وتحقيق التشغيل الأمثل للمنظومة

وشهد الاجتماع مشاركة لارس بو مولر، سفير مملكة الدنمارك لدى القاهرة، ورامس تانج فيد، مدير التعاون الدولي بالوكالة الدنماركية للطاقة، وعدد من المسؤولين والخبراء الفنيين من الجانبين المصري والدنماركي.