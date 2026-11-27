تشارك الفنانة جهاد حسام الدين في موسم دراما رمضان 2027 من خلال مسلسلين، هما «الفلكي» بطولة الفنان أحمد مكي، و«من حبي فيك» بطولة هنا الزاهد.

وقالت جهاد حسام الدين في تصريح خاص لموقع «صدى البلد»، إنها تشارك في موسم رمضان المقبل من خلال مسلسل «الفلكي»، مشيرة إلى أنها تقدم شخصية ستكون مفاجأة لجمهورها.

كما تشارك أيضا فى مسلسل «من حبي فيك»، الذي يجمع هنا الزاهد وأحمد عبد الوهاب، وينتمي إلى الأعمال الاجتماعية الرومانسية، ويضم عددًا من الفنانين، من بينهم صفاء الطوخي وحازم إيهاب.

ويأتي مسلسل «الفلكي» في إطار من الغموض والإثارة، وهو من تأليف أحمد مراد وإخراج أبو بكر شوقي، بينما ينتمي «من حبي فيك» إلى الأعمال المكونة من 15 حلقة.