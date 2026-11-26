تحدث المخرج مجدي الهواري عن نجله عبدالله، مشيرًا إلى اهتمامه بخوض تجارب في مجالي التمثيل والإخراج، إلى جانب حرصه على تطوير موهبته من خلال الدراسة والحصول على دورات متخصصة.

وقال مجدي الهواري، في لقاء بكاميرا صدى البلد: «عبدالله لديه بالفعل تجارب في التمثيل والإخراج، رغم صغر سنه، فقد قدم عددًا من التجارب والأفلام، كما يقوم بنفسه بالتمثيل والإخراج والمونتاج، ويتواصل مع بعض الفنانين للمشاركة معه في أعماله».

وأضاف مجدي الهواري: «ما يفعله عبدالله يذكرني بنفسي عندما كنت صغيرًا، فخلال دراستي في الجامعة كنت أعمل في الوقت نفسه بمجال التمثيل، وأقدم عروضًا مسرحية، وكنت أبيعها، ولذلك أرى أنه يسير في طريق المنتج والمخرج مثل والده، وأتمنى له التوفيق».

وتابع مجدي الهواري: «أنا فخور جدًا بالمشروع الذي يعمل عليه، وأتمنى أن يظهر للجمهور عندما يكون جاهزًا بالشكل المناسب، كما أنه يستعد للمرحلة المقبلة، بالتزامن مع خطوات أخرى تتعلق بتأسيس شركة جديدة».

أعمال مجدي الهواري

وكان شارك المخرج مجدي الهواري جمهوره صور جديدة من كواليس تصوير حدوتة «ما لم يُحكى عن بني مزار»، وذلك عبر خاصية الاستوري على حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام».

وكشفت الصور عن أجواء عمل مكثفة تجمع بين الهواري والمخرج أحمد نادر جلال، حيث ظهرا في حالة من التركيز خلال مناقشة تفاصيل المشاهد وطريقة تنفيذها.

ويضم مسلسل "حكايات بني مزار" كوكبة من النجوم، من بينهم أحمد عبد الوهاب، وميشيل ميلاد، وأحمد عبد الحميد، ومراد مكرم، وصفاء الطوخي، وعارفة عبد الرسول، وعزت زين، إلى جانب مجموعة أخرى من الفنانين الذين يشكلون باقة متنوعة تضفي ثراءً على أحداث العمل.

كما يشهد المسلسل مشاركة خاصة للنجم خالد الصاوي كضيف شرف، ما يضيف قيمة فنية كبيرة ويزيد من ترقب الجمهور.

وتدور أحداث "حكايات بني مزار" في إطار درامي مشوق، يُسلط الضوء على قصص إنسانية متشابكة مستوحاة من بيئة مصرية أصيلة، حيث يتناول العمل العديد من القضايا الاجتماعية في قالب درامي مليء بالتفاصيل والدراما الإنسانية.