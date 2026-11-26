كشف الفنان مراد مكرم، تفاصيل استعداده لتجسيد شخصية الشاعر الكبير كامل الشناوي، ضمن أحداث مسلسل «مصطفى محمود.. بين الشك واليقين»، مشيرًا إلى أن طبيعة الشخصية فرضت عليه زيادة وزنه، وهو ما دفع المخرج كاملة أبو ذكري لمنعه من العودة إلى ممارسة الرياضة أو إنقاص وزنه خلال فترة التصوير.

وقال مراد مكرم: «بسبب دوري في مسلسل مصطفى محمود.. بين الشك واليقين، أنا ممنوع بأمر من كاملة أبو ذكري من الذهاب إلى الجيم، لأنني أجسد شخصية كامل الشناوي، وكان لديه وزن زائد، ولذلك تم عمل بدلة خاصة لي بزيادة في الوزن حتى أظهر بالشكل المناسب للشخصية».

وأضاف: «هذه أول مرة يقول لي مخرج إنني لا أريد منك أن تخس أو تتمرن، وأنا سعيد جدًا بذلك، لأنني أستطيع أن آكل وأفعل ما أريده، لكن بمجرد الانتهاء من دوري في كامل الشناوي سأعود مرة أخرى إلى الجيم وممارسة الرياضة».

وعن علاقته بشخصية كامل الشناوي، أوضح: «كامل الشناوي قريب جدًا من قلبي، وأنا أحب أعماله منذ فترة طويلة، ومن أكثر القصائد التي أحبها في حياتي قصيدة "لا تكذبي". أي شخص يحب هذه القصيدة سيتساءل كيف استطاع أن يكتب هذا الكلام، وكيف وصل إلى هذه المشاعر».

وتابع: «كامل الشناوي كان شخصًا طيبًا وحنونًا ومشاعره جياشة، ولم يحالفه الحظ كرجل في الحب والزواج، لكنه أحب، ولم يتزوج، ولذلك أخرج كل مشاعره وأحاسيسه في كتاباته، ولهذا أرى أنه شخصية من الصعب ألا تحبها».

حديثه عن محمد صلاح

وعن حديثه عن النجم محمد صلاح، قال مراد مكرم: «ليس لدي أي مشكلة مع أي شخص مصري ناجح ويحقق إنجازات كبيرة، فلماذا نحاول التقليل منه أو مقارنته بغيره؟ افعل ولو ربع ما فعله محمد صلاح وبعد ذلك تحدث عنه».

وأضاف: «محمد صلاح حقق نجاحًا كبيرًا، وأي شخص ينتقده عليه أن يسأل نفسه أولًا ماذا قدم حتى يحكم عليه أو يقلل من إنجازاته».

أعمال مراد مكرم

وفيما يتعلق بأعماله الجديدة، تحفظ مراد مكرم عن الكشف عن تفاصيل دوره في أحد مشروعاته المقبلة، مؤكدًا أن طبيعة العمل تمنعه من الحديث عنه في الوقت الحالي، كما تحدث عن تحضيراته لمسلسل يوسف الشريف، موضحًا أنه عقد عددًا من جلسات العمل الخاصة بالتحضير للمشروع.

وقال: «عقدنا بالفعل جلسات ترابيزة، وما زالت هناك جلسات أخرى، كما عقدت جلسات فردية مع الأستاذ أحمد نادر جلال، وبعد ذلك عقدنا جلسات جماعية، ونشرنا صورة من إحدى هذه الجلسات على السوشيال ميديا، ثم بدأت جلسات فردية لكل شخص».