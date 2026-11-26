مع انطلاق عرض مسلسل «عنبر الموت» للفنانة منة شلبي، حظي العمل باهتمام كبير من الجمهور، ولفت الأنظار منذ عرض حلقاته الأولى، خاصة مع أحداثه المستوحاة من قضية جنائية حقيقية أثارت جدلًا واسعًا في مصر. وفي الوقت نفسه، يترقب المشاهدون عرض مجموعة من الأعمال الدرامية الجديدة خلال الفترة المتبقية من عام 2026، والتي تتنوع بين الكوميديا والتشويق والدراما الاجتماعية.

عنبر الموت

تجسد الفنانة منة شلبي خلال أحداث مسلسل «عنبر الموت» شخصية الممرضة نادية نور الدين، التي تجد نفسها متهمة بقتل عدد من المرضى داخل المستشفى التي تعمل بها، لتبدأ رحلة من المواجهات ومحاولات كشف الحقيقة، وسط اتهامات خطيرة تهدد حياتها.

وتدور أحداث العمل في أجواء تشويقية مستوحاة من قضية الممرضة عايدة نور الدين التي شهدتها الإسكندرية خلال تسعينيات القرن الماضي.

ويشارك في بطولة المسلسل علي قاسم، وبسمة، ورشدي الشامي، وحمزة العيلي، وأحمد خالد صالح، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، ويتكون من 12 حلقة، ويعرض عبر منصة «شاهد».

بيت بابا 2

ومن الأعمال التي ينتظر الجمهور عرضها خلال الأيام المقبلة، الموسم الثاني من مسلسل «بيت بابا»، الذي ينطلق يوم 1 ديسمبر المقبل، عبر شاشة MBC مصر ومنصة «شاهد».

ويواصل الفنان محمد محمود تقديم شخصية أسعد أبو الصفا، في إطار كوميدي اجتماعي يرصد المواقف والأزمات التي تواجهه مع أفراد أسرته، ويشهد الموسم الجديد تطورات في العلاقات بين أفراد العائلة.

ويشارك في بطولة الجزء الثاني محمد أنور، وانتصار، ومريم الجندي، وكمال أبو رية، وهلا السعيد، وسامي مغاوري، ورانيا محمود ياسين، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

ولاد اللذينة

كما يترقب الجمهور مسلسل «ولاد اللذينة»، الذي يأتي ضمن الأعمال الأصلية لمنصة WATCH IT، ويخوض من خلاله مطرب الراب زياد ظاظا تجربة البطولة الدرامية.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول شاب يدخل في سلسلة من الأزمات بسبب فتاة، لتتوالى المفاجآت والصراعات خلال الأحداث.

ويشارك في بطولة العمل أروى جودة، وفاتن سعيد، ومحمد رضوان، وأسماء سليمان، وغفران محمد، وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج، ولم يُعلن حتى الآن عن موعد محدد لطرحه عبر المنصة.