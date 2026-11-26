في لحظات الحوادث المفاجئة والأزمات الصحية الحرجة مثل حادث حريق الوراق، لا تتحمل حياة الإنسان مساومة أو انتظارا للإجراءات المالية، حيث ينص الإطار التنظيمي في مصر على إلزام المستشفيات الحكومية والخاصة بتقديم العلاج الفوري والمجاني لحالات الطوارئ والحوادث خلال أول 48 ساعة دون اشتراط سداد مقابل مادي مسبق، استنادا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014، وما أكدته توجيهات وزارة الصحة والسكان وقوانين سلامة المريض، لذا ارتفع البحث عن حدود هذا الالتزام القانوني، وشروط تطبيقه، ومسؤوليات المنشآت الطبية، وآليات حماية حقوق المرضى.

​الإطار القانوني لعلاج الطوارئ مجاناً أول 48 ساعة

​يُعد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014 المرجع الأساسي لتنظيم استقبال حالات الطوارئ والحوادث مجاناً لمدة تصل إلى 48 ساعة، وهو قرار استثنائي يحظى بمتابعة مستمرة من وزارة الصحة والسكان.

الطوارئ

وبموجب هذا الإطار، تلتزم المستشفيات الحكومية والخاصة والاستثمارية باستقبال المريض الطارئ وتقديم التدخل الطبي العاجل له فور وصوله، سواء في قسم الطوارئ أو القسم الداخلي والرعاية المركزة إذا استدعت حالته ذلك، على أن يُعاد تقييم وضعه الصحي بعد مرور 48 ساعة؛ لتحديد مساره العلاجي التالي أو استكمال الإجراءات عبر الجهات المختصة مثل المجالس الطبية المتخصصة أو التأمين الصحي.

تنظيم المسئولية الطبية

​كما عزز قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض رقم 13 لسنة 2025، حماية المريض في المواقف الحرجة، حيث نظّم قواعد ممارسة المهن الطبية، وشدد على الالتزام بالأصول العلمية الثابتة، وراعى طبيعة الحالات الطارئة التي قد يتعذر فيها الحصول على موافقة مسبقة أو تشكل خطرا مباشرا على الحياة.

الحالات الطارئة المشمولة بالقرار.. وشروط الاستفادة

​لا يشمل العلاج الطارئ المجاني، الكشوفات الروتينية، أو الحالات المزمنة المستقرة، بل يرتبط حصرا بحالات ذات طبيعة حادة ومفاجئة تستوجب تدخلا فوريا لإنقاذ الحياة أو منع فقدان عضو أو وظيفة حيوية.

​أبرز الخصائص والحالات الطارئة المعتمدة

​وفقاً للضوابط المعلنة من وزارة الصحة والسكان، تتسم الحالة الطارئة بسمات واضحة، تشمل:

الحالات الطارئة

​التهديد المباشر للحياة: مثل توقف القلب أو التنفس، أو النزيف الحاد غير المسيطر عليه، أو الهبوط الحاد في ضغط الدم والصدمة.

​تهديد عضو أو وظيفة حيوية: مثل السكتات والجلطات الدماغية أو القلبية، وإصابات الحبل الشوكي، أو الفقدان المفاجئ للبصر.

​ضوابط نقل المرضى

​الحدة المفاجئة وسرعة التطور: مثل آلام الصدر الحادة، وضيق التنفس الشديد أو نوبات الاختناق والربو الحادة، والتشنجات، والحروق الشديدة، وحالات التسمم الحاد.

​الحوادث والإصابات الخطيرة: مثل حوادث الطرق والإصابات الجسيمة التي يترتب على تأخير علاجها تدهور خطير أو وفاة.

​ضوابط النقل والبقاء بعد انقضاء المدة

​يحظر نقل المريض الطارئ إلى منشأة أخرى إلا وفق الضوابط الطبية والصحية المقررة، وبما يضمن سلامته، مع التنسيق مع غرف الطوارئ المختصة عند الحاجة.

نقل المريض الطارئ

وبعد انتهاء فترة الـ 48 ساعة، يُعاد تقييم الحالة طبيا؛ لتحديد ما إذا كانت قد استقرت، أو تستدعي استكمال العلاج وفق القواعد المنظمة للعلاج على نفقة الدولة أو النظم التأمينية أو تحمل التكلفة بحسب الوضع الصحي والتنظيمي للحالة.



التزامات المستشفيات وعقوبات المخالفين

​تقع على إدارة المستشفيات والفرق الطبية التزامات قانونية ومهنية صارمة في التعامل مع مصابي الحوادث والحالات الحرجة، وفي مقدمتها عدم تعطيل إنقاذ الحياة لأي اعتبارات مالية أو إدارية.

التزامات المستشفيات

الاستقبال الفوري.. إلزام المستشفيات الحكومية والخاصة باستقبال حالات الطوارئ والحوادث وتقديم الإسعافات والتدخل العاجل فور الوصول.

مدة العلاج الطارئ.. تقديم الخدمة في الساعات الأولى وحتى 48 ساعة للحالات الطارئة المستوفية للضوابط، مع إعادة التقييم بعدها.

المسؤولية المهنية والطبية

المسؤولية المهنية والطبية.. الالتزام بالقواعد المهنية والأصول العلمية الثابتة، وتوثيق التقارير الطبية، ومراعاة أحكام قانون المسؤولية الطبية رقم 13 لسنة 2025.

الجزاءات الإدارية والقانونية.. تتعرض المنشآت المخالفة لإجراءات رقابية وتأديبية من الجهات المختصة قد تصل إلى المساءلة القانونية أو الغلق وإلغاء الترخيص، بحسب جسامة المخالفة.



ماذا تفعل إذا رفض مستشفى استقبال حالة طارئة أو طلب مقابلاً مادياً؟

​عند مواجهة رفض لاستقبال حالة طارئة أو مطالبة مالية غير مستحقة في الساعات الأولى لحالة طارئة، يُنصح بالتحرك الفوري وتوثيق الوقائع بدقة؛ لضمان سرعة التدخل الرقابي:

- ​التواصل الفوري مع الجهات المختصة: إبلاغ وزارة الصحة والسكان عبر الخط الساخن 105 أو الخطوط المخصصة للطوارئ والشكاوى، أو تسجيل بلاغ إلكتروني عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (shakwa.eg).

استقبال حالة طارئة

- ​تدوين البيانات الأساسية بدقة: تسجيل اسم المستشفى وعنوانه الكامل، وتوقيت الوصول، ووصف الحالة الصحية الطارئة، وأسماء أو صفات من تعاملوا مع الحالة إن أمكن.

- ​الاحتفاظ بالمستندات والأدلة: جمع أي تقارير طبية أو إيصالات أو صور أو مستندات تثبت الواقعة وتاريخها؛ لدعم الفحص الإداري أو الطبي أو القانوني.