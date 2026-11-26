انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي برايتون، أونيفرسيتاتيا كرايوفا الروماني بتقدم برايتون بنتيجة 2-0، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي، على ملعب «أمريكان إكسبريس» في فالمر.

وسجل هدفي برابتون كل من إبراهيم عثمان وماكسيم دي كويبر في الدقيقتين 3 و32 من انطلاق المباراة.

تشكيل الفريقين

أعلن فابيان هورتسلر، المدير الفني لبرايتون، تشكيل فريقه لمواجهة أونيفرسيتاتيا كرايوفا الروماني، مساء اليوم الخميس 26 نوفمبر، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي، على ملعب «أمريكان إكسبريس» في فالمر.

تشكيل برايتون

حراسة المرمى: جيسون ستيل.

الدفاع: كاديوغلو، سفوبودا، ستروي، دي كويبر.

الوسط: باسكال غروس «القائد»، تشيما أندريس، هينشلوود.

الهجوم: أوريلي، كوستولاس، عثمان.

تشكيل أونيفرسيتاتيا كرايوفا

بوبيسكو؛ سكريتشو، ستيفانوفيتش، رومانتشوك؛ بانكو، لاميرا، بالوتسا، مورا؛ بايرام، إليزور، تشيكالداو.