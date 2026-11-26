أكد الإعلامي خالد أبو بكر، أن سائق سيارة نقل المواد البترولية التي تعرضت للحادث الأخير لا يجوز تحميله المسؤولية أو اتهامه قبل انتهاء التحقيقات وكشف الحقيقة، مشددًا على أن النيابة العامة أكدت أن السائق من المجني عليهم، وأنه توفي متفحمًا جراء الحادث.

وقال خالد أبو بكر، خلال تقديمه برنامج «آخر النهار» المذاع على قناة «النهار»، إن ردود الفعل التي أعقبت الحادث شهدت اتهامات متسرعة للسائق، رغم عدم ظهور الحقيقة كاملة، موضحًا أن الأوراق والمستندات الخاصة بالسيارة والشركة التابعة لها جاءت سليمة ومطابقة للمواصفات.

وأضاف أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1721 لسنة 2018م يتيح مرور هذا النوع من السيارات أعلى الطريق الدائري في الأوقات العادية، لافتًا إلى أن القرار يستند إلى ضرورة توفير المواد البترولية لمحطات الوقود والمصانع والمنشآت الحيوية التي تحتاج إليها على مدار 24 ساعة.

وأوضح أن السماح بمرور سيارات نقل المواد البترولية في أوقات معينة يأتي استجابة لاحتياجات تشغيلية لا يمكن الاستغناء عنها، مؤكدًا أن هذا الإجراء معمول به في دول عديدة، وليس استثناءً مصريًا، مشيرًا إلى أن التجارب الدولية، ومنها فرنسا، تتبع اعتبارات مماثلة لضمان استمرار إمدادات الوقود والمواد اللازمة للمنشآت الحيوية.

وشدد أبو بكر على ضرورة التعامل مع الحادث بمنتهى الموضوعية والعدل، وعدم استغلاله لتحقيق مكاسب سياسية أو تصفية حسابات مع الحكومة، قائلًا إن محاسبة المسؤولين، حال ثبوت وجود تقصير، يجب أن تتم وفقًا للقانون والأدلة، وليس من خلال إطلاق الاتهامات أو الانسياق وراء الغضب.

وأكد أن القضية تتعلق بأرواح ضحايا وأسر فقدت أبناءها وذويها، وهو ما يستوجب احترام مشاعر أهالي المتوفين والتعامل مع الواقعة بضمير ومسؤولية، بعيدًا عن المزايدات السياسية.

وأكد أن قرار السماح بمرور سيارات نقل المواد البترولية يستند إلى احتياجات حيوية تقتضيها طبيعة العمل، وأن تقييم الحادث يجب أن يكون في إطار التحقيقات والحقائق القانونية، مع ضرورة تحقيق العدالة ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره.