أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه، منذ اللحظات الأولى لحادث الوراق، بتقديم أوجه الدعم والمساندة لأسر الضحايا والمصابين، والعمل على انتظام الحركة المرورية، مشيراً إلى أن رئيس مجلس الوزراء تابع موقع الحادث برفقة الوزراء المعنيين، فيما تابع وزير الصحة تطورات الموقف داخل المستشفيات.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن وزارة التضامن الاجتماعي تحركت لتقديم الدعم والمساندة للأسر المتضررة، مؤكداً أن واجب المجتمع والدولة هو الوقوف إلى جانب أسر الضحايا، وإشعارهم بأنهم ليسوا وحدهم في مواجهة هذه المحنة.

الحفاظ على أرواح المواطنين يجب أن يأتي في مقدمة الأولويات

وشدد بكري على ضرورة وجود رقابة حقيقية ومحاسبة جادة عن أي تقصير، مؤكداً أن حياة المواطن ليست أمراً بسيطاً، وأن الحفاظ على أرواح المواطنين يجب أن يأتي في مقدمة الأولويات.