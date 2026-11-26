تتواصل أعمال إصلاح التلفيات التي خلفها حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، وسط تحركات مكثفة من الجهات المعنية لإعادة تأهيل الأجزاء المتضررة واستعادة الحركة المرورية، بعد الأضرار التي لحقت بالأسلاك الكهربائية والمحولات الموجودة على جانبي الطريق، جراء الحريق الذي اندلع مساء أمس.

تواصل إصلاح الأسلاك الكهربائية

وقال كريم صبري، مراسل قناة إكسترا نيوز من موقع الحادث، إن فرق العمل تواصل إصلاح الأسلاك الكهربائية التي تعرضت للتلف، من خلال تركيب أسلاك جديدة وإعادة الربط بين المحولين الموجودين على جانبي الطريق، موضحاً أن أحدهما يقع في الاتجاه المؤدي إلى السلام والمرج، بينما يقع الآخر في الاتجاه المؤدي إلى طريق أكتوبر.

وأضاف، خلال رسالة على الهواء عبر قناة إكسترا نيوز، أن الحريق تسبب في تدمير الأسلاك الكهربائية وإزالتها، الأمر الذي استدعى تنفيذ أعمال تركيب جديدة لإعادة توصيل المحولين، مشيراً إلى أن فرق العمل تستعين بونش للمساعدة في عمليات الإصلاح والتركيب، وسط جهود مكثفة للانتهاء من المهمة في أسرع وقت ممكن.

أعمال مد الأسلاك الجديدة

وأوضح أن أعمال مد الأسلاك الجديدة تمتد لمسافة كبيرة تقترب من نصف كيلومتر بين الاتجاهين، في إطار خطة إعادة تأهيل المنطقة المتضررة وتجهيز الطريق للعودة إلى الحركة المرورية بصورة طبيعية.

وأشار مراسل إكسترا نيوز إلى أن الطريق الدائري يشهد توقفاً كاملاً للحركة في موقع الأعمال لحين الانتهاء من الإصلاحات، فيما تتولى الإدارة العامة لمرور الجيزة تنظيم الحركة المرورية من خلال الفرق والدوريات المنتشرة بالمنطقة، لتأمين الموقع ومنع مرور السيارات خلال تنفيذ أعمال التركيب.

إصلاح المحولات والأسلاك الكهربائية

ولفت إلى أن الجهود لم تقتصر على إصلاح المحولات والأسلاك الكهربائية، بل شملت أيضاً رفع الركام وإزالة السيارات التي تضررت جراء الحادث، إلى جانب التعامل مع الشاحنة الكبيرة التي انقلبت في موقع الواقعة، وكانت السبب المحتمل في اندلاع الحريق.

وأكد أن الجهات المعنية تضع عودة الحركة المرورية وتأمين المواطنين ضمن أولوياتها، خاصة مع وجود أعداد من المواطنين في محيط المنطقة ينتظرون وسائل المواصلات، موضحاً أن أتوبيسات وسيارات شوهدت في الساعات الأولى من الصباح وهي تنقل المواطنين من المنطقة.

واختتم بالإشارة إلى استمرار جهود الأجهزة المعنية منذ وقوع الحادث، والتي شملت إجلاء المصابين ونقلهم بواسطة سيارات الإسعاف، فضلاً عن مشاركة قوات الحماية المدنية في أعمال رفع الركام وانتشال الجثامين، بالتوازي مع مواصلة إصلاح الأجزاء المتضررة من الطريق والبنية الكهربائية.