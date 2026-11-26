أكدت قمة مصرية قطرية، عقدت الخميس بالقاهرة، أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لمنع اتساع دائرة التوتر في المنطقة، وتغليب الحلول السياسية والحوار، تجنبا لتداعيات خطيرة قد تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم.

جاء ذلك خلال مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والتي تناولت تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المشتركة لخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار.

وجدد الرئيس السيسي تأكيد دعم مصر الكامل لأمن قطر وسائر دول الخليج العربي، مشددا على أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

كما بحث الجانبان تطورات القضية الفلسطينية، والجهود المصرية القطرية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والبدء في برامج التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد الطرفان أهمية تعزيز الشراكة بين البلدين، وزيادة التبادل التجاري، وتوسيع مجالات التعاون الاستثمار وقطاع الطاقة.

