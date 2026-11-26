أعربت السفارة الأمريكية بالقاهرة عن خالص تعازيها إلى الشعب المصري لأسر ضحايا المأساوي الذي وقع أمس على الطريق الدائري بمنطقة الوراق في محافظة الجيزة.

وقال القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة، روبرت سيلفرمان في رسالة إلى الشعب المصري تتقدم الحكومة الأمريكية بخالص التعازي وصادق المواساة إلى الشعب المصري وأسر ضحايا الحادث المأساوي الذي وقع أمس على الطريق الدائري بمنطقة الوراق. قلوبنا مع أسر الضحايا وذويهم في هذا الوقت العصيب، ونتمنى الشفاء العاجل.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلنت النيابة العامة أنها انتهت من سؤال جميع المصابين الذين سمحت حالتهم الصحية بسؤالهم، وندبت مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينات DNA من ذوي المتوفين، لإجراء المضاهاة اللازمة لتحديد هوية من تعذَّر التعرُّف عليهم من المتوفين.

كما أمرت النيابة العامة بحبس المتهم، قائد السيارة التي اصطدمت بناقلة الوقود، والبالغ من العمر ٢١ عامًا، احتياطيًا على ذمة التحقيقات عقب استجوابه، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي لأخذ العينات اللازمة لبيان ما إذا كان قد تعاطى مواد مخدرة.