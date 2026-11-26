تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد واقعة غريبة لسيدة ظهرت وهي متشبثة بسيارة ربع نقل أثناء سيرها وسط الطريق، في مشهد أثار حالة من الجدل والقلق بين المتابعين، بسبب خطورة التصرف الذي قد يعرض حياتها للخطر.

وظهرت السيدة في مقطع الفيديو وهي تتعلق بالجزء الخلفي من سيارة ربع نقل، دون أن تكون داخل كابينة السيارة، بينما كانت المركبة تسير وسط الطريق، وبالقرب منها عدد من السيارات الأخرى التي تتحرك في الاتجاه نفسه.

وأظهر الفيديو تمسك السيدة بالسيارة أثناء سيرها، في مشهد لفت انتباه قائدي المركبات والمارة، نظرًا لما قد تتعرض له من مخاطر حال فقدان توازنها أو سقوطها على الطريق، خاصة مع حركة السيارات المحيطة بها.

وتسبب المقطع في تفاعل واسع بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوه معربين عن استغرابهم من المشهد، ومطالبين بضرورة توخي الحذر والالتزام بإجراءات السلامة، وعدم تعريض حياة المواطنين للخطر بمثل هذه التصرفات.

كما أثارت الواقعة تساؤلات بين المتابعين حول الأسباب والملابسات التي دفعت السيدة إلى التشبث بسيارة ربع النقل أثناء سيرها، وما إذا كانت هناك ظروف معينة وراء ظهورها بهذا الشكل.

ولم تتضح حتى الآن تفاصيل الواقعة أو مكان تصوير الفيديو، كما لم يتم الكشف عن هوية السيدة أو الأسباب التي دفعتها إلى هذا التصرف.