أشادت الإعلامية سهير جودة بالموقف الإنساني للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، تجاه ضحايا ومصابي حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، مثمنة حرصه على تقديم الدعم لأسر الضحايا والمصابين، وتضامنه مع المصريين في أعقاب الحادث الأليم.

وأوضحت سهير جودة أن المواقف الإنسانية تظهر بوضوح في الأوقات الصعبة، مشيرة إلى أن تركي آل الشيخ لم يكتفِ بتقديم رسائل العزاء والتضامن مع مصر وأهلها منذ اللحظات الأولى للحادث، بل تابع تفاصيل المأساة وما خلفته من خسائر إنسانية ومادية، واهتم بمعاناة المتضررين وأسر الضحايا.

وتوقفت الإعلامية عند رسالة تركي آل الشيخ إلى أحد الشباب الذين فقدوا سيارتهم في الحادث، وكان يبحث في الوقت نفسه عن شقيقه، إذ قال له: «لا تحمل هم العوض، المهم إن شاء الله نطمن على أخوك يارب»، معتبرة أن هذه الكلمات عكست اهتمامًا بالجانب الإنساني وتقديم الاطمئنان على سلامة شقيقه قبل التفكير في تعويض الخسائر المادية.

وأضافت أن هذا التضامن تحول إلى موقف عملي، بعدما أعلن تركي آل الشيخ تقديم 30 مليون جنيه مصري لمساندة أسر ضحايا الحادث، إلى جانب تخصيص 13 مليون جنيه لصالح المصابين الـ26، ليصل إجمالي الدعم المعلن إلى 43 مليون جنيه.

ووجهت سهير جودة الشكر والتقدير إلى تركي آل الشيخ على موقفه، مؤكدة أن اختلاف البلدان والجنسيات لا يغير من وحدة المشاعر الإنسانية، وأن المواقف الصادقة لا تحتاج إلى جواز سفر.

كما أعربت عن تقديرها لكل من اختار مساندة المتضررين وتقديم الدعم لهم في هذه الظروف الصعبة، مؤكدة أن مصر وأهلها يستحقون كل الخير والدعم.

واختتمت الإعلامية رسالتها بالتأكيد على أن التعاطف الحقيقي لا يتوقف عند الكلمات، بل يظهر في المواقف العملية التي تساند الناس وقت الأزمات.

تفاصيل تبرع تركي آل الشيخ لضحايا ومصابي حادث الوراق

وكان المستشار تركي آل الشيخ قد أعلن تقديم 30 مليون جنيه مصري للحكومة المصرية، لمساندة أسر ضحايا حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، قبل أن يعلن إضافة 13 مليون جنيه للمصابين البالغ عددهم 26 شخصًا، بإجمالي تبرعات يصل إلى 43 مليون جنيه.