إلحاقًا ببيانيها السابقين بشأن حادث التصادم والحريق بالطريق الدائري بالوراق، انتهت النيابة العامة من سؤال جميع المصابين الذين سمحت حالتهم الصحية بسؤالهم، وندبت مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينات DNA من ذوي المتوفين، لإجراء المضاهاة اللازمة لتحديد هوية من تعذَّر التعرُّف عليهم من المتوفين.

كما أمرت النيابة العامة بحبس المتهم، قائد السيارة التي اصطدمت بناقلة الوقود، والبالغ من العمر ٢١ عامًا، احتياطيًا على ذمة التحقيقات عقب استجوابه، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي لأخذ العينات اللازمة لبيان ما إذا كان قد تعاطى مواد مخدرة.

وتتقدم النيابة العامة بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر المتوفين، سائلة المولى عز وجل أن يتغمَّدهم بواسع رحمته، وأن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل