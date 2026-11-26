أشاد الإعلامي أحمد موسى بتحرك الشعب المصري ومؤسسات الدولة ورجال الأعمال لدعم ومساندة أسر شهداء ومصابي حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، مؤكدًا أن المصريين يقفون صفًا واحدًا وقت الأزمات، مشيدًا بسرعة تعامل الدولة مع تداعيات الحادث.

وكتب أحمد موسى عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «شعب مصر ومؤسسات الدولة ورجال الأعمال كلهم تحركوا وبيدعموا وبيساندوا أسر شهداء ومصابي كارثة الوراق. شعب مصر عظيم، وقت الشدة كله على قلب رجل واحد، شهامة وجدعنة ورجولة».

وأضاف: «محدش قصر أبدًا، من أول ثانية كله بيجري وسط النار لإنقاذ الناس والتبرع بالدم ومساندة كل الأسر، شعب ملوش مثيل والله، والدولة عظيمة تعاملت بمسؤولية وسرعة بمنظومة عمل قوية».

وأشار موسى إلى تبرع 3 من رجال الأعمال، وهم هشام طلعت مصطفى وأحمد عز وياسين منصور، بمبلغ 30 مليون جنيه، موجها لهم الشكر والتحية على هذه الخطوة، كما دعا إلى زيادة قيمة التبرعات لتصل إلى 100 مليون جنيه على الأقل، قائلًا: «بصراحة محتاجين الرقم يوصل 100 مليون جنيه على الأقل.. عندنا القدرة وعندنا أهل الخير ورجال الأعمال يقدروا يكملوا الرقم».

واختتم الإعلامي أحمد موسى رسالته قائلًا: «رحم الله شهداء الوطن. شكرًا لكل مصر وشعبها رجاله».

وشهد الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة اندلاع حريق هائل، عقب اشتعال سيارة نقل محملة بالمواد البترولية، ما أدى إلى امتداد النيران إلى عدد من السيارات والدراجات البخارية الموجودة بمحيط الحادث، وتفحم عدد كبير من المركبات.

وأسفرت التقديرات المبدئية للحادث عن وفاة 31 شخصًا وإصابة 25 آخرين، إلى جانب تفحم 27 مركبة، ما بين سيارات ودراجات بخارية، وسط تحرك عاجل من الأجهزة المعنية للتعامل مع تداعيات الحادث ونقل المصابين.

وكشفت التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في حادث حريق ناقلة مواد بترولية بالطريق الدائري بمنطقة الوراق، أن المتهم كان يقود سيارته بسرعة 110 كيلومترات في الساعة، أثناء تنقله بين الحارات المرورية وتجاوز المركبات، قبل اصطدامه بالناقلة.

وأقر المتهم، خلال استجوابه، بأنه كان في الاتجاه القادم من المرج صوب الهرم، وبرفقة والده، عندما اصطدم الجانب الأيسر من مقدمة سيارته بالجانب الأيمن من مؤخرة الناقلة، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة وانحراف سيارته إلى أقصى يمين الطريق.

وأدى التصادم إلى انفجار أحد إطارات الناقلة واصطدامها بالحاجز الخرساني وانقلابها، وتسرب البنزين منها ونشوب الحريق.

وتمكنت النيابة العامة من ضبط المتهم، وتواصل استجوابه للوقوف على تفاصيل الواقعة وبيان مدى مسؤوليته الجنائية، مع استكمال فحص التلفيات وحصر الخسائر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.