أكد الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية، أن مصر لا تدخر جهداً في دعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، مشدداً على أن الدور المصري يتسم بالريادة اللوجستية والإنسانية، من خلال تقديم المساعدات الإغاثية والطبية والغذائية، فضلاً عن استقبال الجرحى والمرضى الفلسطينيين وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم داخل المستشفيات المصرية.

وقال شعث، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت على قناة «DMC»، إن مصر تواصل تقديم مختلف أشكال الدعم للشعب الفلسطيني، سواء على مستوى المساعدات الطبية والإغاثية والإنسانية، أو من خلال نقل المصابين والمرضى من قطاع غزة وتوفير العلاج والرعاية الطبية الكاملة لهم في المستشفيات المصرية.

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية أن الجهود المصرية شملت أيضاً استقبال أعداد كبيرة من الجرحى الفلسطينيين، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم، إلى جانب استمرار تدفق المساعدات الغذائية والإغاثية إلى القطاع، بالتعاون بين الهلال الأحمر المصري والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وصندوق تحيا مصر.

وأشار إلى أن حجم المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة تجاوز مليون طن، عبر مئات القوافل الإغاثية التي جرى تجهيزها وتسييرها لدعم الأشقاء الفلسطينيين، لافتاً إلى أن هذه المساعدات وصلت عبر المسارات اللوجستية المختلفة، سواء من خلال ميناء رفح أو معبر كرم أبو سالم.