قال السيد القصير، عضو مجلس النواب، إن زيارة وفد من حزب الجبهة الوطنية للمصابين في حادث الطريق الدائري جاءت للاطمئنان على حالتهم الصحية، وتقديم الدعم المعنوي لهم ولأسر الضحايا، مشيدًا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لأجهزة الدولة بتوفير الرعاية اللازمة للمصابين ومساندة أسر الضحايا.

وأضاف في لقاء عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ وفدًا من نواب حزب الجبهة الوطنية زار مستشفى زايد التخصصي، واطلع على حالات المصابين الموجودين بالمستشفى، ومن بينهم حالات داخل العناية المركزة، مؤكدًا تقدير الحزب لتوجيهات الرئيس بشأن توجيه جميع أجهزة الدولة لتقديم الدعم لأسر الضحايا والاهتمام بالمصابين وتوفير كل سبل الرعاية لهم.

وأوضح أن المستشفيات تعمل بكامل طاقتها لتقديم الدعم للمصابين، وأن الدولة المصرية في حالة استنفار للتعامل مع تداعيات هذا الحادث الأليم.وأشار القصير إلى أن حزب الجبهة الوطنية تحرك منذ وقوع الحادث، من خلال توجيه أمانة الحزب في محافظة الجيزة، حيث تواجد أعضاء الحزب في موقع الحادث لمتابعة التطورات والوقوف على حالات المصابين والموقف على الأرض.

وواصل، أن نواب الحزب تحركوا أيضًا لزيارة المصابين في المستشفى، سواء في مستشفى زايد التخصصي أو المستشفيات الأخرى، مؤكدًا أن التعامل مع هذه المأساة مسؤولية إنسانية ووطنية تقع على الجميع، قبل أن يكونوا مسؤولين في حزب أو نوابًا في البرلمان.