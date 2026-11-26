يقيم الجامع الأزهر صلاة الغائب غدًا عقب صلاة الجمعة على شهداء الوطن ضحايا حادث الوراق، سائلين الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

كما وجه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بأداء صلاة الغائب على أرواح شهداء حادث دائري الوراق، عقب صلاة الجمعة غدًا في جميع مساجد الجمهورية، نظراً للحادث الأليم والمصاب الجلل الذي أصابنا جميعا كمصريين بحادث الطريق الدائري، وترحمًا على شهداء الحادث الكرام، ومواساة لأهلنا الكرام من أسر الشهداء، وتضرعا إلى الله بتمام الشفاء لكل المصابين، وتمسكا بالهدي المحمدي الشريف في مثل هذا الظرف العصيب.

كما قرر الوزير تغيير خطبة الجمعة عاجلاً للحديث عن واجب التكاتف والتراحم والتعاون وقت الأزمات، وما تفرضه هذه المواقف من مسئولية مشتركة وتضامن صادق بين أبناء المجتمع.

كيفية أداء صلاة الغائب

بيّنت دار الإفتاء المصرية، أن صلاة الجنازة تختلف عن الصلوات المعتادة، إذ تتكون من أربع تكبيرات، ولا تتضمن ركوعًا أو سجودًا، ويؤدي المصلي خلالها القراءة والدعاء وفق ترتيب محدد.

وأوضحت أن المصلي يقرأ سورة الفاتحة عقب التكبيرة الأولى، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد التكبيرة الثانية، من خلال قراءة الصلاة الإبراهيمية التي تبدأ بقول: «اللهم صل على سيدنا محمد»، ثم يستكملها إلى نهايتها.

وبعد التكبيرة الثالثة، يدعو المصلي للميت بالمغفرة والرحمة، أما عقب التكبيرة الرابعة، فيدعو لنفسه ولجميع المسلمين، ثم ينهي الصلاة بالتسليم.

