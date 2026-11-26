وجه المستشار تركي آل الشيخ رسالة حادة إلى منتقديه، على خلفية ردود الفعل والتعليقات المتداولة بعد إعلانه التبرع ب 30 مليون جنيه مصري للحكومة المصرية، لمساندة أسر ضحايا حادث الوراق.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «للأسف بقى كثير مننا مسلمين بس بالاسم! لا رحمة ولا إنسانية وقلة احترام في ردود! هو أنا هحتاج للّقطة ولا هتفرق معايا لقطة! أنا في أعلى منصب وظيفي ممكن أوصله، وبنعمة وخير!».

وأضاف: «بعض الردود فيها من قلة الأدب ومن عدم الاحترام الكثير، يا أخي استحوا على دمكم! وحفزوا الناس تعمل خير وتقف مع بعض وتساعد وتبادر! كل حاجة تعليق وتنظير وفلسفة ونظرية مؤامرة!».

وتابع: «إنسان مسلم شاف أخوه الإنسان في حادثة بيتحرق شهيد وفكر في أهله والناس اللي وراه وحب يساهم يخفف عنهم! ادعي له أو نقطة بسكاتك! عيب!».

وكان قد أعلن المستشار تركي آل الشيخ تقديم مبلغ 30 مليون جنيه مصري للحكومة المصرية، لمساندة أسر ضحايا حادث الوراق، الذي أسفر عن سقوط عدد من الوفيات والمصابين، إثر حريق هائل اندلع على الطريق الدائري.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «أتمنى قبول مبلغ 30 مليون جنيه مصري يقدم للحكومة تصرف لمساندة أسر شهداء حادث الوراق رحمهم الله.. حفظ الله المملكة ومصر وكل بلاد العرب أجمعين آمين».

وتأتي مبادرة تركي آل الشيخ في إطار مساندة أسر ضحايا الحادث الأليم، الذي شهد حالة من الحزن بين المواطنين، بعد تداول تفاصيل الواقعة وما خلفته من خسائر بشرية ومادية كبيرة.