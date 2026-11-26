أعرب إبراهيم ضيف، نائب رئيس حزب إرادة جيل، عن بالغ حزنه وأسفه إزاء الحادث المروع الذي شهدته منطقة الوراق بحي إمبابة بمحافظة الجيزة، إثر اندلاع حريق أعلى نفق عشرة، والذي أسفر، وفق الحصر الأولي المعلن من وزارة الصحة، عن وفاة 30 شخصًا وإصابة 19 آخرين.

وأكد ضيف أن ما حدث يمثل فاجعة إنسانية مؤلمة تستوجب التعامل معها بمنتهى الجدية والمسؤولية، مشددًا على أن أرواح المواطنين وسلامتهم يجب أن تكون في مقدمة أولويات جميع الجهات المعنية، وأن حجم الخسائر البشرية يفرض ضرورة الوقوف أمام ملابسات الحادث بكل شفافية، وعدم الاكتفاء ببيانات التعازي أو الإجراءات العاجلة التي أعقبت وقوع الكارثة.

مصابون يصارعون الألم

وقال نائب رئيس حزب إرادة جيل: «نحن أمام مأساة إنسانية لا يمكن التعامل معها باعتبارها مجرد حادث عابر، فهناك أسر فقدت أبناءها وذويها، وهناك مصابون يصارعون الألم، وهناك مواطنون يعيشون حالة من الصدمة والحزن. ومن حق هؤلاء جميعًا أن يعرفوا الحقيقة كاملة، وأن تتم محاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته عن وقوع هذه الكارثة».

وطالب ضيف بفتح تحقيق عاجل وشامل للوقوف على الأسباب الحقيقية للحريق، وتحديد جميع أوجه القصور إن وجدت، ومراجعة إجراءات السلامة والأمان بموقع الحادث، مع إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام بكل وضوح وشفافية، مؤكدًا أن المحاسبة الحقيقية ليست مطلبًا سياسيًا أو إعلاميًا، وإنما حق أصيل لأسر الضحايا والمصابين ولكل مواطن يطمئن على سلامته وسلامة أسرته.

وشدد على ضرورة تقديم أقصى درجات الرعاية الطبية للمصابين، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لأسر الضحايا، وعدم ترك العائلات التي فقدت ذويها تواجه هذه المحنة بمفردها، مع سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بتسليم جثامين المتوفين وصرف التعويضات المستحقة لأسرهم دون تعقيدات أو تأخير.

واختتم إبراهيم ضيف تصريحه بالتأكيد على أن حماية حياة المواطنين مسؤولية لا تقبل التهاون، وأن أي حادث بهذا الحجم يجب أن يتحول إلى نقطة مراجعة جادة لإجراءات السلامة والرقابة والاستجابة للطوارئ، حتى لا تتكرر مثل هذه المآسي، قائلًا: «رحم الله الضحايا، ومنح أسرهم الصبر والسلوان، وكتب الشفاء العاجل للمصابين.. فدماء المواطنين أمانة، وحقهم في معرفة الحقيقة والمحاسبة لا يجب أن يسقط بالتقادم أو أن يضيع وسط البيانات الرسمية».