كشف الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد»، حقيقة الصورة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي يظهر فيها جالسا وهو يضحك داخل إحدى المستشفيات التي استقبلت ضحايا حادث دائري الوراق.

وأكد محافظ الجيزة أن الصورة المتداولة مفبركة بالكامل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ولا تمت للواقع أو للحقيقة بأي صلة، مشدداً على رفض محاولات تشويه الحقائق أو استغلال الظروف الطارئة لإثارة البلبلة.

وأوضح المحافظ، أنه تم بالفعل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإبلاغ الجهات المختصة لتحديد هوية مروج الصورة المزيفة وضبطه وتقديمه للمساءلة القانونية وفقا للقوانين المنظمة.