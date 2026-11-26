أعلنت محافظ الوادي الجديد حنان مجدي، فتح باب التقديم في عدد من البرامج التدريبية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالتعاون بين المعهد القومي للاتصالات (NTI) ومركز إبداع مصر الرقمية (Creativa) بالمحافظة، وذلك في إطار جهود المحافظة لتعزيز مهارات الشباب الرقمية وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل.

وأوضحت محافظ الوادي الجديد أن البرامج التدريبية تستهدف خريجي الكليات والتخصصات المختلفة، ممن لا يتجاوز عمرهم 10 سنوات من تاريخ التخرج، وتشمل أربعة مسارات تدريبية هي: تطوير تطبيقات الهاتف المحمول (Mobile App)، وتصميم وتطوير مواقع الويب (Web Designer)، والدعم الفني لتكنولوجيا المعلومات (IT Technical Support)، وتصميم واجهات وتجربة المستخدم (UI/UX Design).

وأضافت أن البرامج تُقدم مجانًا بالكامل، ويحصل المتدرب عقب اجتياز التدريب على شهادة معتمدة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى أن الدراسة بنظام الحضور الفعلي (Offline Course)، بما يتيح للمشاركين الاستفادة من التدريب العملي والتفاعل المباشر مع المدربين.

وأشارت إلى أن التقديم متاح من خلال الرابط الإلكتروني المرفق بالإعلان، حيث يتعين على الراغبين اختيار مسارات التدريب وفقًا للمحافظة، وتحديد مركز إبداع مصر الرقمية، ثم اختيار البرنامج التدريبي واستكمال استمارة التسجيل وإدخال البيانات المطلوبة.

وأكدت محافظ الوادي الجديد أن مقر التدريب يقع بمدينة الخارجة بجوار ديوان عام المحافظة، داعية الشباب والخريجين إلى الاستفادة من الفرصة التدريبية المجانية واكتساب مهارات تكنولوجية تفتح أمامهم مجالات جديدة للعمل والتوظيف.