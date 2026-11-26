خيّمت حالة من الحزن الشديد على أهالي عزبة سيدي مسعود بمحافظة المنوفية، وعموم الشارع المصري، عقب وفاة الأسطى حسين، سائق سيارة النقل الثقيل المحملة بالمواد البترولية التي تعرضت لحادث أليم أعلى محور الوراق يوم أمس.

​وتحولت القرية إلى مشهد مهيب حيث أُغلقت البيوت في قريته وخرج الأهالي من مختلف الأعمار لتشييعه إلى مثواه الأخير، في وداع يعكس المكانة الكبيرة التي حظي بها بين أبناء قريته وجيرانه وعارفه.

يروي أقارب الفقيد وأهالي قريته تفاصيل مسيرة حياته التي اتسمت بالكفاح منذ الصغر؛ إذ نشأ حسين بعيداً عن والده بعد انفصال والديه، وتولت والدته وعائلتها تربيته. ومنذ نعومة أظافره، عمل بجد لمساعدة والدته وتحمل المسؤولية مبكراً، واضعاً رعايتها في مقدمة أولوياته، قبل أن يسافر للعمل بالخارج لفترة ثم يعود للاستقرار بين أبنائه ورعايتهم، متحملاً بصبر ورضا محنة فقدان أحد أبنائه في حادث سقوط ببئر مياه.

​ورغم نشأته بعيداً عن والده، ضرب الفقيد مثالاً استثنائياً في البر وصلة الرحم؛ فبعد أن كبر وتزوج، تعرف على والده وحرص على توطيد علاقته به وبإخوته وأهله من جهة الأب. وعندما اشتد المرض بوالده ودخل العناية المركزة، لازمه حسين في المستشفى راعياً له حتى وافته المنية قبل أربعين يوماً، وأوصى حينها بأن يُدفن بجوار والده حال وفاته.

لم تقتصر مواقف الفقيد الإنسانية على محيط أسرته وزوجته وحماته التي كان يرعاها كوالدته، بل امتدت لتشمل جميع أهالي قريته؛ حيث اشتهر بتطوعه الدائم لخدمة الجميع دون مقابل. وبحكم إتقانه لأعمال الكهرباء، اعتاد إصلاح الأعطال في المساجد ومنازل الأهالي مجاناً لوجه الله، محتسباً ذلك صدقة جارية عنه وعن أبنائه، رافضاً حتى تقاضي أبسط صور الضيافة.

​رحل الأسطى حسين تاركاً خلفه سيرة عطرة وأثراً طيباً يرويه كل من عرفه، ليبقى نموذجاً مشرفاً في الكفاح والوفاء والعطاء، وإرثاً معنوياً يفخر به أبناؤه وأهله على مر السنين.