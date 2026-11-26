نظم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، ومديرية أوقاف المنوفية، ندوة حوارية بجامعة المنوفية، في إطار مبادرة «جسور»، وجاءت الندوة تحت عنوان: «الوسطية والاعتدال.. عنوان الإنسانية: وسطية الفكر نموذجًا».

استُهلت الفعالية بتلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم للطالب يوسف محمد، الطالب بكلية الطب، أعقبها كلمة فضيلة الدكتور معوض حماد، وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، والتي نقل في مستهلها تحيات معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

استعرض وكيل الوزارة الرؤية التي تقوم عليها مبادرة «جسور»، موضحًا أن مفهوم الوسطية منهج شامل يضبط جميع شئون الإنسان وتوجهاته الحياتية، واختتم كلمته بتوجيه الشكر لمعالي الأستاذ الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، والأستاذة الدكتورة نانسي أسعد، نائب رئيس الجامعة، على دعمهما المستمر وتعاونهما المثمر.

أكد الأستاذ الدكتور حسن السيد خطاب، أستاذ الدراسات الإنسانية بكلية الآداب بجامعة المنوفية، على الأهمية البالغة للمبادرة في مد جسور التواصل وفتح قنوات حوار مباشر وبنّاء مع شباب الجامعات.

واستهل حديثه بتساؤل محوري: «هل يُتصوّر أن يخلو دين من الأديان السماوية من الوسطية؟»، مبيّنًا أن جوهر الرسالات السماوية جميعها هو تحقيق استقامة حياة الإنسان، وأن دعوة الأنبياء والمرسلين ارتكزت على الاعتدال ونبذ التطرف، مستشهدًا في ذلك بالعديد من الآيات القرآنية الكريمة ومواقف من السنة النبوية المشرفة.

اختُتمت الندوة بفتح باب النقاش والحوار المفتوح مع الطلاب للرد على تساؤلاتهم واستفساراتهم الفكرية والدينية، حيث شهد اللقاء تفاعلًا ملحوظًا وإشادة واسعة من الطلاب الذين طالبوا بتكرار مثل هذه اللقاءات التوعوية؛ لتعزيز الوعي الفكري المستنير لديهم.