في إطار خطة الدولة لتعزيز كفاءة المرافق الحيوية وضخ دماء جديدة من الكوادر الفنية المؤهلة، أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن فتح باب التقديم لمسابقة تهدف إلى تعيين 2666 موظفاً جديداً للعمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016.

التخصصات والوظائف المطلوبة بالمسابقة

وأوضح الجهاز أن التعيينات الجديدة تأتي على الدرجة الرابعة ضمن المجموعة النوعية الفنية الهندسية المساعدة، وتشمل 12 تخصصاً حيوياً لتشغيل وصيانة مرفق السكة الحديد بالمحافظات المحددة بالإعلان، وهي:

فني صيانة وتجديدات سكة فني حركة وبلوك فني إشارات فني مزلقان فني مناورة صراف تذاكر مشرف قطار مساعد قائد قطار فني ميكانيكا

فني كهرباء فني براد فني لحام

موعد وطريقة التقديم الإلكتروني

وأشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أن التقديم في المسابقة سيتم إلكترونياً بالكامل باستخدام بيانات بطاقة الرقم القومي، من خلال بوابة الوظائف الحكومية الرسمية عبر الرابط: ([https://jobs.caoa.gov.eg].

ومن المقرر أن يستمر تلقي طلبات الراغبين في التقدم لمدة أسبوعين، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 29 نوفمبر وحتى الأحد الموافق 13 ديسمبر 2026، طبقاً للشروط والضوابط المنظمة.

ضوابط التقييم وتعليمات للمتقدمين

وتتضمن تفاصيل الإعلان المنشور على البوابة كافة الشروط الواجب توافرها لشغل كل وظيفة، والمؤهلات العلمية المطلوبة، والمستندات اللازمة لرفعها إلكترونياً، بالإضافة إلى مراحل التقييم التي تشمل الاختبارات الإلكترونية والتدريبات المقررة لضمان اختيار الأكفأ.

وأهاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بجميع الراغبين في التقدم ضرورة متابعة الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وكذلك موقع بوابة الوظائف الحكومية، للإطلاع بشكل مستمر على أي تعليمات أو مستجدات تتعلق بسير المسابقة ومواعيد الاختبارات.

وزارة المالية: بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر للعاملين بالدولة الثلاثاء 24 نوفمبر

وكانت ​أعلنت وزارة المالية بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر الجاري للعاملين بالدولة، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر 2026، وذلك لكافة العاملين بالوزارات والهيئات والجهات الإدارية المختلفة.

​وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن المستحقات المالية والمرتبات ستكون متاحة للصرف في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة إدارية، من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM) وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، أو عبر فروع البنوك ومكاتب البريد المصري.

​ودعت وزارة المالية العاملين بالجهات الإدارية إلى عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، مؤكدة أن المرتبات تظل متاحة في الحسابات البنكية طوال اليوم وفي أي وقت بمجرد حلول موعد الصرف المقرر لكل جهة، بما يضمن تيسير حصول العاملين على مستحقاتهم بسهولة ويسر.