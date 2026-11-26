أكد محافظ الاسكندرية أيمن عطية، علي استمرار الحملات الرقابية للتفتيش على الأسواق والمحال التجارية؛ لمتابعة توافر الاشتراطات القانونية والبيئية وصلاحية السلع ومواجهة جشع التجار، حفاظا على الصحة العامة.

ونفذت إدارات حي غرب الإسكندرية استجابة لتكليفات محافظ الإسكندرية،حملة مفاجئة على المنشآت بشارع الاسناوي بالحي بالتنسيق مع وحدة المرافق وأسفرت عن تحرير 29 محضرًا و10 إنذارات لمخالفات لمنشآت متعددة النشاط وتنوعت مابين "مخالفة قانوني العمل والبيئة وعدم إعلان عن أسعار المنتجات واعطاء فواتير شراء وبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية وعدم توافر اشتراطات الامن الصناعي وعدم وجود تراخيص بمزاولة النشاط وعدم التعاقد من شركة متخصصة لرفع المخلفات وعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة للوقاية من اخطار الحريق والكهرباء " ، وإعدام كميات من المشروبات والفاكهة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الاددمي ، واغلاق منشآتين مخالفتين لمواعيد العمل المحددة ، مع إزالة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين وتشغل الطريق العام، و تحصيل غرامات فورية بقيمة 100 ألف جنيه.

كما تم التنبيه على المنشآت بضرورة التقدم إلى المركز التكنولوجي بالحي لاستخراج التراخيص اللازمة لممارسة أنشطتها، 2019، تجنبًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقام حي ثان المنتزة ، بتوجيه 7 انذارات للمنشآت العامة لوضع الاسعار علي المنتجات والتحفظ علي 184 حالة اشغال للباعة الجائلين وتعديات اصحاب الكافيهات والمحلات التجارية علي ارصفة المشاه وحرم الطريق العام ، وفتح الشوارع وتحقيق السيوة المرورية.