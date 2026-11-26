أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى الشعب المصري والحكومة المصرية، في ضحايا الحادث الأليم الذي وقع على الطريق الدائري بمنطقة الوراق، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين وفقاً لما ذكرته قناة اكسترا نيوز.

وأكدت بعثة الاتحاد الأوروبي، في رسالة تعزية، تضامنها مع مصر في هذا المصاب الأليم، معربة عن مواساتها لأسر الضحايا وذويهم، ومقدمة خالص التعازي إلى الشعب المصري والحكومة المصرية في ضحايا الحادث.

ويأتي بيان بعثة الاتحاد الأوروبي في إطار رسائل التعزية والمواساة التي أعقبت الحادث، الذي شهدته منطقة الوراق على الطريق الدائري، وأثار حالة من الحزن والتعاطف مع أسر الضحايا والمصابين.

وأعربت البعثة عن صادق مواساتها للشعب المصري في هذا الظرف الأليم، مؤكدة وقوفها إلى جانب أسر الضحايا ومشاركتها مشاعر الحزن جراء الحادث.