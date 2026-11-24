زمان لما كنا نصحى ونجد العمال فى الشوارع بيعملوا المستحيل ويغيروا الواقع المزعج الى إنشودة من النظام والرصف ونثر الورود وطلاء البيوت بالألوان الزاهية حينها كنا نعلم أن مسؤل كبير سيمر أو ببساطة حدث جلل سيشهده حينا الشعبى وشارعنا الطويل المنطلق منه إلى شوارع واماكن اخرى مهمة.

وبعد ساعات من مرور المسؤول الكبير أو الانتهاء من هذه الواقعة تعود الأمور الى طبيعتها وان لم يكن أسوأ ، ففى لحظات تجمع الورود وتهدم المنشآت التى أقيمت من أجل سواد عيون المسؤول ويتبعثر كل ماوضع من أجل جلال اللقطة واللحظة . أعتدنا منذ الصغر على ذلك المشهد ولم تكن الحياة بمثل ماهى عليه اليوم فلم نكن نملك رفاهية توثيق المشهد والتقاط الصور له وعرضها على الملأ ، فقط كنا نشاهد المباراة وكأننا فى الملعب كما يقال ويذكر .

وللحق نقول أننا كنا نسعد ولو لايام بالشوارع المرصوفة بطريقة " مشى نفسك أو ان شئت التدقيق شغل نصابية ولزوم المنظر بس " وبالطبع لان العمل لم يتقن أو لأنه صنع من أجل ساعات أو ربما دقائق فقد كان توقيت التلف سريع ومع ذلك كنا سعداء بالأيام القليلة التى نعيش فيها فى حينا وكأنه جديد وصنع من أجلنا ومن أجل رفاهيتنا .

وتعايشنا مع هذا الواقع بل وكنا نترقب سماع ضجيج العمال عندما يأتون من أجل أعمال الرصف ووضع المزهريات وغرس الأشجار وزرع الأغصان تمهيدا لكل مهم سيمر من عندنا أو ستقع عينيه على شارعنا وبيوتنا حال مروره بالقرب منا .

كبرنا وتغير الوضع واصبح المجتمع اكثر الماما بوسائل الشكاوى ونشر المآسى وأيضا الاشادة بالإيجابيات ان وجدت فى ظل مجتمع دولى يسعى بكل الطرق لوضع منطقة الشرق الأوسط فى حالة نزاع دائم تمكن العم سام وأعوانه ومريديه ومحبيه من مواصلة سياسة الحلب والتجويع للمنطقة ومن يعيشون فيها من أجل أهداف بنو صهيون التى لاتتوقف ولاتنتهي .

العالم أصبح ذو خطوات تكنولوجية سريعة وصار الغرب يمدون منطقتنا بكل وسائل الهدم وعلى رأسها مايعرف " بالسوشيال ميديا " أو ترجمتها بالعربية بوسائل التواصل الاجتماعي.

هذه الوسائل بالطبع مكنت المواطن من توثيق الحدث ونشره بغض النظر عن النتائج التى ستعود بعد النشر وتاثيرها ، التواصل الاجتماعي مما لاشك فيه له مزايا اهمها انه كشف ورفع وهدم حاجز الخوف وخلق جيلا جديدا يوثق الحدث وينشره ويثبت للدنيا كلها رفضه للسلبيات وتعاطيه مع الايجابيات ، إلا انه فى نفس الوقت خلق مجتمع سلبى يوثق اللحظة والحدث بدلا من التحرك اللحظى والفورى لمعالجة الموقف أو مساندة من يقع عليه العنف والموقف والحدث والحديث . من يوثقون الاحداث دون المساعدة أولا لمن يعانى أو يمارس ضده التنمر او العنف أصبحوا متشابهين مع العمال الذين كانوا يأتون قديما لكى يزينوا الشوارع ويزيفوا الواقع وهم على يقين بانهم يقومون بواجبهم ولاعلاقة لهم بنتائج مايقومون به ومن آثاره على استمرار الزيف والغش الى أجل طويل المدى ، كلاهما يرى فى نفسه بطلا لانه يؤدى واجبه ويقوم بما يراه وطلب منه على أكمل وجه .

الاثنان غفلا عن التأكد من جدوى مايقومون به ، العمال نظروا الى الأمر على انه جزء من عملهم أو عملهم كله ولم يكملوا ماكان لابد من استكماله وهو اظهار الحقيقة على الملأ وعدم الاكتفاء بتزييف الواقع ، ومن يوثقون اللحظة ويقومون بنشرها لم يتحروا الجدية والصدق وكشف ماوراء اللقطة والحدث . الكل مذنب والذنب الأكبر يتحمله كل من يعرف ابواب الحق ولايدقها ويتحرى عنها ويعلى كلمة الامن والامان.