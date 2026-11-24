بدأت إدارة النادي الأهلي تحركاتها المكثفة لحسم ملف المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، عقب قرار إقالة المدرب المغربي الحسين عموتة، بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتسعى إدارة القلعة الحمراء إلى تجاوز المرحلة الحالية سريعًا، من خلال اختيار مدير فني يمتلك الخبرة والقدرة على إعادة الفريق إلى طريق الانتصارات، واستعادة الاستقرار الفني، بما يتناسب مع طموحات جماهير الأهلي في المنافسة على البطولات المحلية والقارية.

وتشهد قائمة المرشحين تنوعًا بين أسماء مصرية سبق لها العمل داخل النادي، ومدربين أجانب يمتلكون تجارب سابقة في الكرة الإفريقية والمصرية، في إطار دراسة أكثر من خيار قبل اتخاذ القرار النهائي.



حسام البدري يتصدر قائمة المدربين المصريين

يأتي حسام البدري، المدير الفني الحالي لفريق أهلي طرابلس الليبي، في مقدمة الأسماء المصرية المطروحة لتولي القيادة الفنية للأهلي، مستندًا إلى خبرته السابقة مع الفريق الأحمر، بعدما سبق له قيادة النادي في أكثر من مرحلة، وحقق معه عددًا من البطولات.

ويمثل البدري أحد الخيارات التي تحظى باهتمام الإدارة، نظرًا لمعرفته الجيدة بأجواء النادي وطبيعة المنافسة داخله، إلى جانب خبرته في التعامل مع الضغوط الجماهيرية والإعلامية التي تصاحب قيادة فريق بحجم الأهلي.

وتضم قائمة المرشحين أيضًا سامي قمصان، المدير الفني الحالي للمقاولون العرب، والذي سبق له العمل ضمن الجهاز الفني للأهلي، فضلًا عن محمد شوقي، المدير الفني لفريق زد، الذي يدخل حسابات المدربين الوطنيين المطروحين لخلافة عموتة.

ديسابر ويورشيتش ضمن الخيارات الأجنبية

وعلى مستوى المدربين الأجانب، تبرز عدة أسماء تمتلك خبرات مختلفة في الملاعب الإفريقية والمصرية، يأتي في مقدمتها الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، والذي سبق له العمل في الكرة الإفريقية، ويملك معرفة جيدة بطبيعة المنافسات القارية.

كما تشمل القائمة الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش، المدير الفني السابق لفريق بيراميدز، والذي خاض تجربة في الدوري المصري، الأمر الذي يمنحه معرفة بطبيعة الأندية والمنافسة المحلية، وهو ما قد يساعده في حال توليه المسؤولية الفنية للأهلي.

كيروش وفيتوريا يعودان إلى دائرة الترشيحات

وتضم الترشيحات الأجنبية كذلك البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، والذي يمتلك سجلًا تدريبيًا دوليًا وخبرة في التعامل مع الكرة المصرية، إلى جانب مواطنه روي فيتوريا، المدير الفني السابق للفراعنة، الذي سبق له خوض تجربة مع المنتخب الوطني.

وتدرس إدارة الأهلي هذه الأسماء وفق مجموعة من المعايير، أبرزها الخبرة الفنية، والقدرة على إدارة غرفة الملابس، وتحقيق التوازن بين النتائج والأداء، فضلًا عن إمكانية التعامل مع ضغط المباريات وتعدد البطولات التي يشارك فيها الفريق.

مواجهة أول أغسطس تفرض سرعة حسم الملف

وتزداد أهمية حسم ملف المدير الفني الجديد مع اقتراب موعد مواجهة أول أغسطس الأنجولي، المقرر إقامتها الأحد المقبل، في افتتاح مشوار الأهلي بدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، وفقًا للمعلومات الواردة في التقرير.

ويضع هذا الموعد إدارة النادي أمام تحدٍ مهم، يتمثل في ضرورة تحديد هوية المدرب القادم ورسم ملامح المرحلة المقبلة، بما يضمن استعداد الفريق للمنافسات القارية وعدم تأثره بتغيير الجهاز الفني.

وفي ظل تعدد الأسماء المطروحة، يبقى القرار النهائي مرهونًا برؤية إدارة الأهلي ومدى توافق المرشح مع احتياجات الفريق في الوقت الحالي، حيث لا تبحث القلعة الحمراء عن مجرد بديل لعموتة، بل عن قيادة فنية قادرة على استعادة الثقة وتحقيق تطلعات الجماهير خلال المرحلة المقبلة.