شن الكابتن محمد عبدالجليل نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، هجوما حادا على لاعبي النادي الاهلي وإدارة النادي.

وقال الكابتن محمد عبدالجليل نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، إن :"لاعبو الأهلي لم ينفعوا النادي، والمشكلة في الاهلي لم تكن في عموته، والاهلي بيلم اللاعبين والمشكلة في إدارة النادي".

واضاف الكابتن محمد عبدالجليل نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن أوضة لبس الأهلي فيها لاعبين كثر من الزمالك، متابعا أن الأهلي لم يتعود على الهزيمة.

وأطالب الكابتن محمد عبدالجليل نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ، النادي الأهلي ببيع زيزو وبن شرقي وامام عاشور.