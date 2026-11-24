أعلن البنك المركزي الصيني أنه سيجري، غدا الأربعاء، عملية تسهيلات إقراض متوسط الأجل بقيمة 800 مليار يوان (نحو 119.21 مليار دولار)، بهدف الحفاظ على وفرة السيولة في النظام المصرفي.

وأوضح بنك الشعب الصيني، في بيان اليوم الثلاثاء، أن العملية، التي تبلغ مدتها عاما واحدا، ستتم من خلال آلية تقديم عروض أسعار الفائدة بكميات محددة، مع اعتماد أسعار متعددة للعروض الفائزة.

ومن المتوقع أن تؤدي العملية إلى سحب صافٍ بقيمة 200 مليار يوان من النظام المصرفي، مع استحقاق عملية سابقة بقيمة تريليون يوان خلال الشهر الجاري.

ويمثل ذلك ثاني شهر متتالٍ يشهد سحبا صافيا للسيولة عبر هذه التسهيلات، والرابع منذ بداية العام. وعزا محللون هذه الخطوة إلى وفرة السيولة النسبية في الأسواق خلال الأسابيع الأخيرة.

وأُطلقت تسهيلات الإقراض متوسط الأجل عام 2014 لمساعدة البنوك التجارية وبنوك السياسات على الحفاظ على مستويات السيولة، من خلال إتاحة الاقتراض من البنك المركزي مقابل ضمانات في صورة أوراق مالية.

كما أعلن بنك الشعب الصيني أنه سيجري، غدا الأربعاء، عملية إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام بقيمة 500 مليار يوان.

وتتم عمليات إعادة الشراء العكسية عندما يشتري البنك المركزي أوراقا مالية من البنوك التجارية عبر آلية تقديم العطاءات، على أن يعيد بيعها إليها في وقت لاحق.