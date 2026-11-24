كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن سرقات التيار الكهربائي تكلف الدولة نحو 30 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على مواجهة هذه الظاهرة من خلال تطوير منظومة قياس الاستهلاك وتعديل الإطار القانوني المنظم للتعامل مع المخالفات.

مليون و600 ألف مواطن بالعدادات الكودية

وأوضح عصمت، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم» على فضائية «العاشرة»، مساء الثلاثاء، أن هناك وحدات سكنية كانت موجودة دون تسجيل بيانات أو أسماء واضحة، لافتًا إلى تحويل نحو مليون و600 ألف مواطن إلى نظام العدادات الكودية بعد التصالح، في إطار جهود ضبط منظومة استهلاك الكهرباء والحفاظ على حقوق الدولة.

وأشار وزير الكهرباء إلى وجود نحو مليون ونصف عداد كودي غير مستخدم، موضحًا أن الوزارة تعمل على تعديل الإطار القانوني بما يسهم في إحكام الرقابة على استهلاك الكهرباء والحد من التعديات على الشبكة.

وأضاف أن هناك توجيهات رئاسية أتاحت مهلة 6 أشهر للتصالح، مع تخفيض بنسبة 30% من قيمة قراءة العداد، بما يمنح المخالفين فرصة لتوفيق أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات المقررة.