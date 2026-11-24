شهد قصر السينما بجاردن سيتي استمرار فعاليات ملتقى "أفلام المحاولة" في دورته الثامنة، برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، ضمن برامج وزارة الثقافة.

وتضمن اليوم الثالث من الفعاليات تقديم ثمانية أفلام سينمائية، استهلت مع عرض الفيلم الروائي "اكسبلور" إخراج يوحنا أشرف كمال، ومدته 15 دقيقة، وتدور أحداثه حول "رضا" معلم خمسيني، ينتشر له فيديو ساخر مع ابنته على السوشيال ميديا، ليجد نفسه مطاردا بشهرة لم يطلبها، فينقلب عالمه رأسًا على عقب.

أعقب ذلك عرض الفيلم الروائي "الكيلو 90" للمخرج أيمن عادل الدسوقي، مدته 22 دقيقة، ويتناول فكرة الصراع بين الإنسان وماضيه، من خلال رحلة ليلية على الطريق الصحراوي، حيث يجد أحمد نفسه عالقًا في سلسلة من الأحداث الغامضة بعد أن يبدأ راديو سيارته في بث تحذيرات وأحداث غير مفهومة، ومع ظهور رجل غريب يخبره أنه يعرف ماضيه ومستقبله.

وقدم المخرج مصطفى الكيلاني، فيلم "100 ألف جنيه" الذي يناقش فكرة أن الأمانة الإنسانية لا تضيع، وأن فعل الخير قد يعود إلى صاحبه في اللحظة التي يفقد فيها الأمل.

كما شهدت الفعاليات عرض فيلم الأنيميشن "رحلتي حول العالم" إخراج أحمد الشيمي، وهو فيلم معد باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، هذا بالإضافة إلى عرض 4 أفلام تسجيلية وهي "يوم كمان" إخراج مصطفى أسامة، وفيلم "زيت زيتون" إخراج سيف العيسوي، وفيلم "أرواح العاصمة" إخراج ياسين وليد، وفيلم "تراحيل" إخراج عمرو سليم.

واختتم اليوم مع ندوة نقدية شارك بها المخرج عصام حلمي، وتناول خلالها عددا من الجوانب المتعلقة بعملية إنتاج الأفلام وإخراجها، وأبرز التحديات التي تواجه صناع الأفلام خلال التنفيذ.

ويعقد الملتقى برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، من خلال الإدارة العامة للثقافة السينمائية، بالتعاون مع قصر ثقافة السينما، وتختتم فعالياته مساء غد الأربعاء بحفل توزيع الجوائز، ويحييه فريق كورال التذوق الفني للموسيقى العربية.

ويقدم الملتقى خمس جوائز للمخرجين، تشمل جائزة أفضل فيلم روائي قصير، وأفضل فيلم تسجيلي قصير، وأفضل فيلم تحريك قصير، إلى جانب جائزة لجنة التحكيم الخاصة، وجائزة أفضل تجديد وابتكار.

ويحصل الفيلم الفائز في كل فرع من فروع المسابقة على درع الملتقى وشهادة تقدير، كما تمنح شهادات تقدير للعناصر المتميزة في مجالات الإخراج والمونتاج والتمثيل والسيناريو والتصوير.