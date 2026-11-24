أثار مصمم أسلحة أمريكي سابق، عمل متعاقدًا مع وزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون»، جدلًا واسعًا بعد إطلاقه تصريحات غير مألوفة بشأن وجود كائنات فضائية على كوكب الأرض، زاعمًا أنها لا تكتفي بزيارة البشر، بل تمتلك تقنيات متطورة تفوق القدرات التكنولوجية الحالية، وتسعى إلى تحقيق أهداف تتعلق بمستقبل الكوكب.

وقال غاري موشير، الذي سبق له العمل في مجال تطوير الأسلحة والتقنيات العسكرية لصالح الحكومة الأميركية، إنه يعتقد أن الكائنات الفضائية موجودة بالفعل بين البشر، وأن عددًا من الحوادث الغامضة المرتبطة بالأجسام الطائرة المجهولة ليس مجرد ظواهر عشوائية، وإنما قد يكون جزءًا من تحركات مدروسة تهدف إلى إرسال رسائل للبشرية.

12 عامًا من البحث عن الكائنات الفضائية

وبحسب تصريحات نقلتها صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن موشير أمضى نحو 12 عامًا في البحث عن الأدلة المرتبطة بالأجسام الطائرة المجهولة والظواهر الغامضة، بعدما ابتعد عن عمله السابق في تصميم الأسلحة العسكرية واتجه إلى توثيق الروايات المتعلقة بالكائنات الفضائية.

ويرى موشير أن بعض مشاهدات الأجسام المجهولة، وحوادث تشويه الماشية، والادعاءات المتعلقة باختطاف البشر، فضلًا عن التشكيلات الغامضة التي تظهر في المحاصيل الزراعية، قد تكون أحداثًا مدبرة وليست وقائع منفصلة.

وأشار إلى أن هذه الكائنات، وفقًا لتفسيره، تتعمد الظهور في بعض المواقع الحساسة، بما في ذلك المناطق التي تشهد تدريبات عسكرية، بهدف إظهار قدراتها التكنولوجية وإثارة انتباه القوات المسلحة الأميركية.

سر حادثة «تيك تاك» التي أربكت البحرية الأميركية

واستشهد مصمم الأسلحة السابق بواحدة من أشهر وقائع الأجسام الطائرة المجهولة، والمعروفة باسم حادثة «تيك تاك»، والتي وقعت في المحيط الهادئ خلال تدريبات عسكرية شاركت فيها حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس نيميتز».

وخلال الواقعة، تحدث طيارون من البحرية الأميركية عن رصد جسم أبيض غامض يشبه الكبسولة، يتحرك بطريقة غير مألوفة، حيث أشارت الروايات إلى قدرته على الانتقال من ارتفاع شاهق يصل إلى نحو 80 ألف قدم إلى مستوى سطح البحر في وقت قياسي.

ووصف القائد ديفيد فرافور، أحد الطيارين الذين شاركوا في الواقعة، الجسم بأنه بدا وكأنه يتفاعل بذكاء مع تحركات الطائرة المقاتلة، قبل أن يتحرك بسرعة كبيرة ويختفي عن الأنظار.

واعتبر موشير أن هذه المواجهة لم تكن مجرد مشاهدة عابرة، بل محاولة لاستفزاز الطيارين العسكريين واستعراض قدرات تكنولوجية تتجاوز ما تمتلكه الجيوش البشرية.

هل تخطط الكائنات الفضائية لإعادة استيطان الأرض؟

ومن بين أكثر الادعاءات إثارة للجدل التي طرحها موشير، اعتقاده بأن الهدف من ظهور هذه الكائنات لا يتعلق بمجرد مراقبة البشر، وإنما يرتبط بخطة لإعادة استيطان كوكب الأرض بأفراد من جنسها.

وأوضح أن هذه الكائنات، وفقًا لنظريته، تسعى إلى إبقاء الأرض صالحة للحياة، وأن بعض المواجهات المزعومة مع الطائرات العسكرية قد تكون وسيلة لإظهار تفوقها وتوجيه تحذيرات للبشر بشأن مستقبل الكوكب.

كما أشار إلى أن بعض الأجسام المجهولة ظهرت، وفق روايات متداولة، بالقرب من مواقع عسكرية ومنشآت نووية، معتبرًا أن اختيار هذه المواقع يعكس امتلاك تلك الكائنات معلومات دقيقة عن التحركات العسكرية والبنية التحتية الحساسة.

واقعة غامضة في زيمبابوي.. ماذا شاهد 62 طالبًا؟

ولم تتوقف الروايات التي يستند إليها موشير عند الحوادث العسكرية، إذ أشار إلى واقعة مثيرة للجدل حدثت في زيمبابوي عام 1994، عندما أفاد 62 طالبًا في إحدى المدارس بمشاهدة أجسام فضية اللون تهبط من السماء.

وقال عدد من الطلاب إنهم شاهدوا كائنات شبيهة بالبشر، وإنهم تلقوا رسائل ذهنية تضمنت تحذيرات بشأن الأضرار التي يتسبب فيها الإنسان لكوكب الأرض.

ويرى موشير أن هذه الواقعة تحمل رسالة تتكرر في العديد من الروايات المرتبطة بالكائنات الفضائية، وهي ضرورة وقف الممارسات البشرية التي تهدد البيئة وتؤثر في مستقبل الحياة على الأرض.

شهادات عسكرية عن أجسام مجهولة قرب المنشآت النووية

وفي سياق متصل، استند موشير إلى شهادات بعض العسكريين السابقين الذين تحدثوا عن رصد أجسام طائرة مجهولة بالقرب من منشآت نووية ومواقع لتخزين الصواريخ خلال فترة الحرب الباردة.

وتضمنت بعض هذه الروايات مزاعم عن حدوث أعطال أو تغيرات غير مألوفة في أنظمة الصواريخ النووية بالتزامن مع ظهور تلك الأجسام، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات بشأن طبيعة هذه المشاهدات، ومدى ارتباطها بتكنولوجيا غير معروفة.

كما طرح موشير ادعاءات أكثر إثارة تتعلق بوجود كائنات هجينة تجمع بين الصفات البشرية والفضائية، زاعمًا أن هناك محاولات لإنشاء نوع جديد يمتلك قدرات مختلفة عن الإنسان التقليدي.

هل توجد أدلة علمية على وجود كائنات فضائية بيننا؟

ورغم خطورة التصريحات التي أطلقها مصمم الأسلحة الأميركي السابق، فإنها لا تزال في إطار الادعاءات والنظريات الشخصية، ولم يتم تقديم أدلة علمية مستقلة تثبت وجود كائنات فضائية تعيش بين البشر أو تسعى إلى إعادة استيطان الأرض.

كما لم تؤكد السلطات الأميركية أن تسجيلات الأجسام الطائرة المجهولة، ومن بينها مقاطع حادثة «تيك تاك»، تظهر مركبات قادمة من خارج كوكب الأرض.

وتؤكد الجهات الحكومية الأميركية المعنية بمتابعة الظواهر الجوية غير المحددة أن رصد جسم مجهول لا يعني بالضرورة أنه مركبة فضائية، وأن تحديد طبيعة هذه الظواهر يتطلب بيانات وأدلة قابلة للتحقق.

وبين الروايات المثيرة والتفسيرات العلمية، تظل حقيقة وجود كائنات فضائية على الأرض واحدة من أكثر القضايا التي تثير فضول البشر، خاصة مع استمرار ظهور مشاهدات غامضة لم تتمكن التحقيقات المتاحة حتى الآن من تفسير جميع تفاصيلها.