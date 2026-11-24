أعلنت وكالة الفضاء المأهول الصينية، أن رائد الفضاء الباكستاني محمد ذيشان علي -الذي تم اختياره كأخصائي حمولة للانضمام إلى مهمة "شنتشو-24"- سيصبح أول رائد فضاء أجنبي يصعد على متن محطة "تيانجونج" الفضائية الصينية.

وذكر تشانج جينج بو، المتحدث باسم الوكالة -في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء- أنه من المقرر إطلاق المركبة الفضائية الصينية المأهولة "شنتشو-24" في الساعة 8:18 من صباح غد الأربعاء، من مركز جيوجوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غرب الصين.

وسيعود رائد الفضاء الباكستاني إلى الأرض على متن المركبة الفضائية "شنتشو-23" بعد إتمام مهمة فضائية مشتركة قصيرة الأمد، بينما سيبقى أحد رواد الفضاء من طاقم "شنتشو-23" في المدار لإكمال فترة إقامة تستمر عاما واحدا.

ووفقا لخطة المهمة، سيشارك رائد الفضاء الباكستاني في رحلة فضائية قصيرة الأمد بصفته متخصصا في الحمولة. وخلال فترة وجوده في المدار، وإلى جانب مشاركته في المهام الروتينية للطاقم، سيتولى بشكل أساسي إجراء تجارب في علوم الفضاء في إطار التعاون بين الصين وباكستان، مع التركيز على تركيب العينات والمعدات التجريبية وتنفيذ التجارب المخطط لها في المدار.

ولضمان التنفيذ السلس للمهمة المشتركة، تركزت الجهود على المهارات المهنية والتنسيق بين أفراد الطاقم والتدريب اللغوي. ونظرا لطبيعة هذه المهمة قصيرة الأمد، فقد تم تقديم تدريب منهجي حول المركبة الفضائية المأهولة وأنظمة المحطة الفضائية والعمليات المهنية، مع التركيز بشكل خاص على إجراءات التجارب العلمية والقدرة على الاستجابة للطوارئ.