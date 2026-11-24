أكد المهندس هاني شحاته، عضو مجلس النواب، على أهمية الدور الذي يؤديه المعلم في المجتمع المصري، مشيراً إلى أنه يمثل ركيزة أساسية في بناء الأجيال، إذ يتولى تعليم الأطباء والمهندسين والضباط وغيرهم من أصحاب المهن.

وقال شحاتة، خلال لقاء مع الإعلامية نهاد سمير ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إن المعلم يحمل على عاتقه مسؤولية كبيرة تتعلق بأمان ومستقبل أبناء الأسر المصرية، لافتاً إلى أن مصر تضم نحو 1.3 مليون معلم في مختلف التخصصات بمرحلة التعليم قبل الجامعي، يتولون تدريس ما يقرب من 29 مليون طالب.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هناك ترحيباً بأي خطوات تستهدف تحسين أوضاع المعلمين والمعلمات، مشيراً إلى تأكيد رئيس مجلس الوزراء، خلال منتدى 2026، زيادة أجور المعلمين على مدار عامين، لتصل إلى 6 آلاف جنيه لكبير المعلمين.

وطالب عضو مجلس النواب ، بربط سياسات زيادة أجور المعلمين بمعدلات التضخم والقدرة المالية للموازنة العامة للدولة، بما يراعي تطورات الأوضاع الاقتصادية والإمكانات المتاحة.