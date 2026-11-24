تمكنت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية من ضبط نحو 6 أطنان من العسل الأسود والحلاوة الطحينية مجهولة المصدر ومتغيرة الخواص الطبيعية، داخل أحد مصانع الأغذية غير المرخصة بمركز الخانكة، وذلك خلال حملة رقابية استهدفت إحكام السيطرة على الأسواق ومنع تداول أغذية قد تشكل خطرًا على صحة المواطنين.



جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إسحق جميل إسحق، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور محمد صلاح كساب، وكيل المديرية، وبناءً على تعليمات الدكتور أسامة أبو عامر، مدير عام الطب الوقائي، بتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية والتصدي لمخالفات الغش الغذائي.



ونُفذت الحملة تحت إشراف الدكتور محمد طلعت، مدير الإدارة الصحية بالخانكة، وبالتنسيق مع الدكتور محمد علي، مدير إدارة مراقبة الأغذية، و محمد صبحي، مراقب عام الأغذية بالقليوبية.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط والتحفظ على نحو 6 أطنان من العسل الأسود والحلاوة الطحينية، لثبوت تغير خواصهما الطبيعية وعدم وضوح مصدرهما، حيث جرى سحب عينات عشوائية وإرسالها إلى المعامل المختصة ببنها للفحص والتحليل، وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

وكشفت الحملة عن عدد من المخالفات داخل المنشأة، أبرزها عدم استيفاء الاشتراطات الصحية، وعدم حمل العاملين شهادات صحية سارية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية والجلدية، إلى جانب إدارة المصنع دون ترخيص.

وأوصت اللجنة بغلق المنشأة لمخالفتها الاشتراطات الصحية والقانونية، ووجود أغذية مجهولة المصدر ومتغيرة الخواص الطبيعية، بما يمثل خطورة محتملة على صحة المستهلكين.

وشارك في تنفيذ الحملة فريق مكتب أغذية الخانكة، برئاسة الأستاذ أسامة حمدي، رئيس المكتب، وعضوية مفتشي الأغذية خالد عبد الهادي ومينا يوسف.



وأكدت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية استمرار حملاتها الرقابية المفاجئة على المنشآت الغذائية، وعدم التهاون مع أي مخالفات تهدد سلامة الغذاء أو صحة المواطنين، مناشدة المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بسلامة الأغذية المتداولة بالأسواق من خلال الصفحة الرسمية للمديرية.