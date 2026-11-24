أكد سمير كمونة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن أداء الفريق الأحمر أمام بيراميدز كان سيئًا للغاية، مشيرًا إلى أن الفريق يعاني من تراجع فني واضح على مستوى اللاعبين والجهاز الفني.

وقال كمونة ، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "cbc":" «الأهلي حاليًا ضعيف ومش قوي زي أيام كولر، لأن كولر كان بيدي كل لاعب حقه وبيشرك كل لاعب في مركزه، وكان عارف يسيطر على النجوم ويتحكم في الفريق داخل الملعب».

وأضاف: «أنا مش حاسس إن عموتة مدرب النادي الأهلي، مش شخصية الأهلي ولا المدرب المناسب ليه، الأهلي طول عمره بيلعب كرة هجومية، لكن مع عموتة مش شايف تغيير في التشكيل أو التغييرات أو طريقة اللعب».

وتابع: «الأهلي يعجز يلعب 100 دقيقة من غير ما يصنع فرصة، دي حاجة ما حصلتش في تاريخ النادي، والنهاردة الفريق سيئ فنيًا للغاية، واللاعيبة تقيلة وبدنيًا مش قادرين يرفعوا نفسهم، ومفيش رقابة دفاعية».

وواصل: «بعد ماتش السكة الحديد كنت شايف إن فيه فرصة للتحسن، لكن بعد ماتشين وتلاتة وأربعة وخمسة مفيش أي تطور، وأي مدرب تاني ممكن يكون أفضل من الوضع الحالي».

وعن إمكانية عودة مارسيل كولر، قال: «أنا أتمنى إن كولر يرجع، هو مدرب كويس جدًا، ولغاية النهاردة بيغني للأهلي وجمهوره وبيعشق مصر، وأحلى أيام عمره كانت في النادي الأهلي، وإيه المانع إنه يرجع؟».

واستكمل: «الأهلي عنده أزمة إدارية وأزمة فنية، ومحتاج شخصية قوية تقدر تسيطر على اللاعبين، والفلوس اللي بندفعها في بعض اللاعبين والملايين دي خسارة، لأن فيه لاعيبة لو رجعت لأنديتها محدش هيشتريها بنص التمن».

واختتم سمير كمونة تصريحاته قائلًا: «أنا النهاردة حزين جدًا جدًا جدًا، وبقول الكلام ده عشان بحب النادي الأهلي، والأهلي أكبر من كده».