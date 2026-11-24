لقي شخص مصرعه إثر سقوط أجزاء من عقار بمنطقة العطارين التابعة لحي وسط الإسكندرية، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال جثمانه من أسفل الأنقاض، وتواصل الفرق أعمال البحث والتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين بالموقع.

جثمان أسفل الأنقاض

وشهد شارع الإمام مالك المتفرع من شارع الخديوي، سقوط أجزاء من عقار مكون من 4 طوابق، ما أسفر عن انهيار الطابقين الثالث والأخير، في الوقت الذي كان يوجد فيه سكان داخل العقار.

وانتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية، إلى موقع الحادث، وبدأت أعمال البحث أسفل الأجزاء المنهارة، حتى تم العثور على جثمان أحد الضحايا وانتشاله، وسط استمرار أعمال التأمين ورفع آثار الانهيار.

4 مصابين

وأسفر الحادث في وقت سابق عن إصابة 4 أشخاص، جرى نقلهم بواسطة 3 سيارات إسعاف إلى مستشفى جمال حمادة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما أفادت المتابعة الطبية باستقرار الحالة العامة للمصابين اللذين وردت بياناتهما حتى الآن.

تحرك فوري

وكانت غرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسكندرية قد تلقيا بلاغًا بالحادث، وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والأجهزة المعنية إلى المكان للتعامل مع تداعياته.

متابعة المحافظ

من جانبه، يتابع المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، تطورات الحادث، موجهًا بسرعة التعامل مع الموقف وتأمين الموقع والحفاظ على سلامة المواطنين.

كما تواصل الجهات المعنية أعمال البحث والتعامل مع آثار سقوط أجزاء العقار، مع استمرار المتابعة اللحظية من مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة لحين الانتهاء من الإجراءات اللازمة.