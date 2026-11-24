تستعد الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لاستقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بعدد كبير من الوظائف الفنية والهندسية المساعدة، ضمن خطة دعم الكوادر البشرية وتوفير العمالة اللازمة لتشغيل وصيانة مرفق السكك الحديدية.

وأعلنت الهيئة، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن طرح 2666 وظيفة جديدة بموجب الإعلان رقم 9 لسنة 2026، موضحة التخصصات والمؤهلات الدراسية المطلوبة، إلى جانب شروط القبول والمستندات الواجب تقديمها، ومواعيد التقديم والرسوم المقررة لأداء الاختبارات.

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المؤهلات والتخصصات المطلوبة لوظائف السكة الحديد

تستهدف المسابقة الحاصلين على مؤهلات فنية متوسطة أو فوق متوسطة في تخصصات الميكانيكا والكهرباء واللحام، وفقا لطبيعة كل وظيفة واحتياجات العمل.

وتشمل الوظائف التي تتطلب مؤهلا فنيا متوسطا أو فوق متوسط في تخصصي الميكانيكا أو الكهرباء ما يلي.

مساعد قائد قطار.

فني مناورة.

فني براد.

فني حركة وبلوك.

فني إشارات.

فني مزلقان.

فني صيانة وتجديدات سكة.

كما حدد الإعلان المؤهلات المطلوبة للوظائف الأخرى على النحو التالي.

فني كهرباء: مؤهل فني متوسط أو فوق متوسط في تخصص الكهرباء.

فني ميكانيكا: مؤهل فني متوسط أو فوق متوسط في تخصص الميكانيكا.

فني لحام: مؤهل فني متوسط أو فوق متوسط في تخصص اللحام.

مشرف قطار وصراف تذاكر: مؤهل فني متوسط أو فوق متوسط يتناسب مع طبيعة العمل.

وشدد الإعلان على ضرورة تطابق المؤهل الدراسي مع التخصص والمستوى التعليمي المحدد لكل وظيفة، مع استبعاد الطلبات المقدمة من الحاصلين على مؤهلات أعلى أو أقل من المطلوب.

شروط التقديم في وظائف السكة الحديد 2026

وضع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مجموعة من الضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين للمسابقة، وتشمل ما يلي.

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

ألا يزيد عمر المتقدم على 30 عاما وقت نشر الإعلان.

أن يكون المتقدم من الذكور فقط، وفقا لطبيعة الوظائف المعلنة.

الحصول على مؤهل فني متوسط أو فوق متوسط يتناسب مع الوظيفة والتخصص المطلوب.

اجتياز الامتحانات والتدريبات المقررة لشغل الوظيفة.

اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات بعد اجتياز الاختبارات والتدريبات المطلوبة.

التقديم في المحافظة التي يقع بها محل إقامة المتقدم، وفقا للعنوان المدون ببطاقة الرقم القومي.

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رسوم التقديم في وظائف السكة الحديد

حدد الإعلان الرسوم المالية المطلوبة من المتقدمين، حيث تبلغ 30 جنيها مقابل أداء الامتحان، بالإضافة إلى 200 جنيه مقابل تسهيل إجراءات التقديم والخدمات المصاحبة.

ويتم سداد الرسوم نقدا أو باستخدام البطاقات البنكية عند حضور المتقدم لأداء الاختبار المقرر.

المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف السكة الحديد

يتعين على المتقدمين تجهيز مجموعة من المستندات وإحضارها في اليوم المحدد لأداء الامتحان، وتشمل الآتي.

أصل وصورة بطاقة الرقم القومي سارية، على أن تتضمن الوجهين.

أصل وصورة المؤهل الدراسي.

أصل وصورة مستند الموقف من الخدمة العسكرية.

أصل وصورة بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، بالنسبة للمتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط.

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موعد التقديم على وظائف السكة الحديد 2026

من المقرر فتح باب التقديم الإلكتروني للمسابقة اعتبارا من 29 نوفمبر 2026، على أن يستمر استقبال الطلبات حتى 13 ديسمبر 2026، وذلك من خلال بوابة الوظائف الحكومية.

ويتعين على الراغبين في شغل الوظائف مراجعة شروط الإعلان والتأكد من توافق المؤهل الدراسي والتخصص مع الوظيفة المطلوبة، إلى جانب تجهيز المستندات المحددة والالتزام بمواعيد التقديم المعلنة