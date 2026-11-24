فشلت بيتكوين في الحفاظ على مكاسبها رغم الارتفاع القوي للأسهم العالمية بعد إعادة جينسن هوانج إلى منصب الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، مع تركيز المستثمرين على الضغوط التي تواجه سوق العملات المشفرة.

وتراجعت أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية بما يصل إلى 3% إلى 59,404 دولارات في آسيا، اليوم /الثلاثاء/، بعدما محَت بالكامل مكاسبها التي قاربت 6% عقب الإعلان عن عودة هوانج خلال الجلسة الأمريكية.

وكانت بيتكوين قد هبطت إلى أدنى مستوى لها في عامين عند 55,254 دولارًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، كما تراجعت بنحو 20% منذ بداية نوفمبر.

وأدى الاختراق الإلكتروني الذي استهدف منصة بينانس في 29 أكتوبر، وتسبب في خسائر بلغت 6 مليارات دولار إلى تراجع الثقة في أسواق العملات المشفرة، في وقت تسارعت فيه التدفقات الخارجة من صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في البورصات الأمريكية، ما أزال مصدرًا رئيسيًا لدعم الأسعار.

ورغم أن عودة هوانج دفعت أسواق الأسهم إلى الارتفاع بقوة، فإن صعود الأصول عالية المخاطر عزز أيضًا التوقعات بأن مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يمتلك مساحة أكبر لرفع أسعار الفائدة، وهو ما قد يشكل ضغطًا إضافيًا على الأصول التي لا تدر عائدًا، مثل بيتكوين.

وقال ريتش روزنبلوم الشريك المؤسس لشركة "جي إس آر" المتخصصة في صناعة سوق العملات المشفرة: “لم تكن موجة صعود الأسواق المرتبطة بعودة هوانج محفزًا إيجابيًا بالقدر نفسه لبيتكوين، إذ إن ارتفاع الأصول عالية المخاطر سيجعل من الأسهل على الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة في ديسمبر”.

وفقدت بيتكوين أكثر من نصف قيمتها منذ أن سجلت ذروة تجاوزت 126,000 دولار في أكتوبر 2025.

كما سجلت العملة الأسبوع الماضي تراجعها الأسبوعي السابع على التوالي، مع تسارع هبوطها بفعل تصفية مراكز شراء ممولة بالاقتراض.

وأدى فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في 3 نوفمبر إلى زيادة التوقعات بتشديد الرقابة التنظيمية على قطاع العملات المشفرة عندما يسيطر الحزب على مجلسي الكونجرس العام المقبل.

وتسارعت التدفقات الخارجة من صناديق بيتكوين المدرجة في الولايات المتحدة، إذ سُحب نحو 1.8 مليار دولار منها الأسبوع الماضي، في أكبر موجة خروج منذ يونيو؛ ووفقًا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج الأمريكية، بلغ إجمالي الأموال المسحوبة منذ 30 أكتوبر نحو 4.8 مليار دولار.

وقال أليكس كوبتسيكيفيتش كبير محللي الأسواق لدى إف إكس برو، إن تراجع سعر بيتكوين قد يجعلها قريبًا أكثر جاذبية للمستثمرين.

وأضاف: “قد تمثل المستويات الحالية فرصة ثانية مرحبًا بها للمشتريات طويلة الأجل، كما قد توفر نسبة مواتية بين المخاطر والعائد للمضاربين. ومع ذلك، من المرجح أن يفضل المستثمرون الحذرون انتظار ظهور مؤشرات على انعكاس الاتجاه، مثل عودة السعر إلى أعلى من متوسط الحركة لمدة 200 أسبوع، الذي يبلغ حاليًا 68,200 دولار”.