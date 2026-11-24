​لقى شاب يبلغ من العمر 36 عامًا مصرعه، متأثرًا بإصابته بطعنات سلاح أبيض على يد زوجته، في واقعة شهدتها إحدى قرى مركز منوف بمحافظة المنوفية وسط حالة من الذهول بين سكان المنطقة.

​بدأت التفاصيل بتلقي مديرية أمن المنوفية إخطارًا بالحادث، فانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، ونُقل المجني عليه «محمود. م. أ» إلى مستشفى منوف العام، غير أنه فارق الحياة متأثرًا بجراحه البالغة.

​وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث، فيما تكثف الأجهزة المعنية فحصها للوقوف على ملابسات الواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لتولي التحقيق.