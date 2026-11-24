كشفت سماح القرشي أرملة الموسيقار الراحل حلمي بكر، عن تفاصيل تعرضها للاعتداء والسرقة داخل منزلها بمنطقة المهندسين، مؤكدة أن الواقعة جاءت بدافع الانتقام ومحاولة الاستيلاء على شقة الموسيقار الراحل.

وأوضحت القرشي ، خلال لقاءها مع برنامج "اليوم هنا القاهرة"، المذاع على قناة "Modern mti " ويقدمه الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، أن الأزمة بدأت بظهور مجموعة جديدة من "السياس" في منطقتها يمارسون أعمال البلطجة ويغلقون الشارع ويرتكبون أفعالا مخلة، مشيرة إلى أن مسؤولي الحي استجابوا للشكاوى وأزالوا جميع مخالفاتهم.

تفاصيل سرقة مجوهرات أرملة حلمي بكر

وأضافت أرملة حلمي بكر، أن الاعتداء وقع فور إلقاء الشرطة القبض على زعيم هذه المجموعة، حيث اقتحم آخرون مدخل منزلها، واعتدوا عليها بالضرب المبرح باستخدام عصا كبيرة على رأسها، ما أسفر عن إصابتها بجروح في الرأس واليد، فضلا عن سرقة هواتفها المحمولة والمصوغات الذهبية التي كانت ترتديها.

وأشارت القرشي، إلى أن المعتدين كانوا يقتلون الكلاب في المنطقة تمهيدا لتنفيذ هجومهم، لافتة إلى أنهم حطموا كاميرا المراقبة سابقا وكانوا يعتقدون أنها لا تعمل، إلا أنها كانت قد أصلحتها قبل الواقعة بيوم واحد فقط، ما وثق تفاصيل الاعتداء.

واتهمت القرشي، شخص يقف وراء هؤلاء البلطجية بهدف طردها والاستيلاء على شقة الموسيقار الراحل حلمي بكر المملوكة لابنته "ريهام"، قائلة: "ذكرت اسم الشخص الذي يقف وراءهم في تحقيقات النيابة، ومش هسيب حق بنتي، وإن ربك لبالمرصاد، وحق دمي والحيوانات التي قُتلت لن يضيع".

من جانبه، أكد إسلام الأمير فتح الله المحامي، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على اثنين من المتهمين بتنفيذ واقعة الاعتداء، فيما تكثف الجهات الأمنية جهودها لضبط بقية المتورطين وتقديمهم للعدالة.