قرر النادي الأهلي رحيل المغربي الحسين عموته عن منصب المدير الفني للفريق الأول، بعد الخسارة أمام منافسه بيراميدز بنتيجة هدفين دون رد في بطولة الدوري.

وشهدت الساعات الأخيرة داخل النادي الأهلي حالة من الغضب بعد الأداء السيئ والنتيجة الكارثية التي وقع فيها الأحمر أمام بيراميدز، حيث وصفها البعض بأن الفريق لم يتأتي للملعب والمدرب لم يدرس الفريق المنافس.

الأهلي يقيل عموتة

أعلن النادي الأهلي توجيه الشكر إلى المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وجهازه المعاون، وإنهاء مهمتهم مع الفريق خلال الفترة الحالية، في ظل التطورات الأخيرة التي شهدها قطاع كرة القدم داخل القلعة الحمراء.

وجاء قرار إدارة الأهلي بإنهاء التعاقد مع الحسين عموتة بعد تراجع نتائج الفريق، وآخرها الخسارة أمام بيراميدز، في المباراة التي أثارت حالة من الغضب بين جماهير النادي، وفتحت الباب أمام العديد من التساؤلات بشأن مستقبل الجهاز الفني.

وأوضح النادي، في بيان رسمي، أنه وجه الشكر إلى الحسين عموتة وجهازه المعاون عن الفترة التي تولوا خلالها مسؤولية الفريق الأول لكرة القدم، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن المرحلة المقبلة أو موعد الإعلان عن المدير الفني الجديد.

أبرز المرشحين لخلافة عموتة

خرج الثلاثي محمد شوقي وسامي قمصان وعماد النحاس من حسابات المسئولين لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للمدرب المغربي الحسين عموتة.

وجاء استبعاد الثلاثي من قائمة المرشحين لتولي المسئولية الفنية بسبب عدم حصولهم على الرخصة التدريبية «برو» المعتمدة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وهو ما يمثل عائقًا أمام إمكانية قيادتهم للفريق في المنافسات القارية خلال الفترة المقبلة.

الأهلي يحاول تهدئة الجماهير

يبحث مجلس إدارة النادي الأهلي عن قرارات تهدئ من غضب الجماهير التي وجهت انتقاداها للاعبين والجهاز الفني ومجلس الإدارة في المدرجات بعد الخسارة من بيراميدز.

ويبرز اسم حسام البدري كأفضل اسم على المستوى المحلي قريب من تدريب الأهلي الفترة المقبلة وسط محاولات التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد.

الأهلي يبحث عن بداية جديدة بعد رحيل عموتة

ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة تحركات مكثفة داخل النادي الأهلي للاستقرار على اسم المدير الفني الجديد، في ظل أهمية المرحلة المقبلة وحاجة الفريق إلى فرض حالة من الاستقرار الفني سريعًا.

وبذلك تنتهي تجربة الحسين عموتة مع الأهلي، وسط ترقب جماهيري كبير لما ستسفر عنه اجتماعات الإدارة بشأن هوية المدرب القادم، وقدرته على إعادة الفريق إلى طريق الانتصارات والمنافسة على البطولات.

حقق فريق بيراميدز فوزاً غالياً على فريق الأهلي بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس، الاثنين، في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

بيراميدز يتلاعب بـ الأهلي

وسجل ثنائية نادي بيراميدز في شباك الأهلي كريم حافظ في الدقيقة 32 من ركلة جزاء ثم أضاف مصطفى فتحي الهدف الثاني في الدقيقة 48 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد بيراميدز إلى 27 نقطة في المركز الأول ، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 20 نقطة في المركز الثالث بفارق 7 نقاط عن الفريق السماوي.