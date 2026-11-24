قال السفير محمد إدريس، المندوب الدائم للاتحاد الأفريقي لدى الأمم المتحدة، إن الأمين العام للأمم المتحدة يُفترض أن يكون شخصية محايدة تتعامل مع جميع القضايا، وتطرح الرؤية ذاتها على مختلف مناطق العالم، إلا أن انتماءه إلى إقليم معين يجعله أكثر إدراكًا لطبيعة مشكلاته وتحدياته، وربما أكثر قدرة على التعامل معها، مشيرًا إلى أن وصول مرشح من إقليم بعينه إلى هذا المنصب يمنح دول المنطقة شعورًا بمكانة دولية أكبر، ويعزز آمالها في أن يسهم ذلك في معالجة قضاياها.

وأضاف إدريس، خلال استضافته في برنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلاميتان منة فاروق وآية عبد الرحمن، أن عملية اختيار الأمين العام الجديد للأمم المتحدة تشهد حاليًا تصويتًا استرشاديًا داخل مجلس الأمن، بدأ قبل نحو شهرين، ويُجرى وفق نمطين؛ الأول تصويت سري لا يُعرف فيه موقف كل دولة من المرشحين، والثاني تصويت باستخدام أوراق ملونة تميز أصوات الدول الخمس دائمة العضوية عن بقية الأعضاء.

وأشار إلى أن التصويت الذي جرى قبل يومين كان الجولة التاسعة، وشهدت العملية حتى الآن سبع جولات باستخدام أوراق غير ملونة وجولتين بالأوراق الملونة، لافتًا إلى أن جميع المرشحين تلقوا أصواتًا سلبية من أعضاء دائمين في مجلس الأمن، وهو ما يعني عدم حصول أي مرشح حتى الآن على دعم كافٍ من القوى الخمس الكبرى.

وفيما يتعلق بالمرشح الأوفر حظًا لخلافة أنطونيو جوتيريش، أوضح إدريس أن نتائج التصويت المعلنة تضع ريبيكا جرينسبان، رئيسة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» ونائبة رئيس كوستاريكا السابقة، في صدارة المرشحين، باعتبارها تنتمي إلى إقليم أمريكا اللاتينية والكاريبي، الذي يأتي دوره في تولي المنصب وفق التفاهمات الجغرافية.

وذكر أن جرينسبان حصلت على أعلى الأصوات حتى الآن، لكنها تلقت صوتين سلبيين من أعضاء دائمين بمجلس الأمن، وهو ما ينطبق أيضًا على المرشحين الذين يأتون بعدها في ترتيب التصويت.

وأكد أن الصورة المعلنة لنتائج التصويت لا تعكس وحدها حقيقة مسار الاختيار، إذ توجد مشاورات بين الدول الخمس دائمة العضوية، إلى جانب تفاهمات أكثر حساسية بين الولايات المتحدة وروسيا والصين، مشيرًا إلى أن الاتفاقات والترتيبات التي تجري بين القوى الكبرى هي التي تحسم في النهاية اختيار المرشح.

ولفت إلى وجود رغبة في أن تتولى امرأة منصب الأمين العام للأمم المتحدة للمرة الأولى منذ تأسيس المنظمة قبل نحو 80 عامًا، إلا أن هذه الرغبة لا تمثل معيارًا حاسمًا للاختيار، إذ تظل تفاهمات القوى الكبرى العامل الأكثر تأثيرًا في تحديد النتيجة النهائية.

